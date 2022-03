Τα τελευταία μηνύματα Ρώσου στην μητέρα του πριν αιχμαλωτιστεί: «Μαμά, εδώ γίνεται πόλεμος» (vid)

Ο Ουκρανός εκπρόσωπος στα Ηνωμένα Έθνη, Σεργκέι Κισλίτσγια παρουσίασε μηνύματα που φέρεται να έστειλε Ρώσος στρατιώτης στην μητέρα του.

Εκτός από τον πραγματικό πόλεμο που διεξάγεται σε πόλεις, χωριά και γειτονιές της Ουκρανίας, υπάρχει και αυτός των εντυπώσεων όπου κάθε πλευρά προσπαθεί να πάρει τη κοινή γνώμη με το μέρος της.

Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν ο Σεργκέι Κισλίτσγια πριν ξεκινήσει την χθεσινή του ομιλία στα Ηνωμένα Έθνη, παρουσίασε στα υπόλοιπα μέλη πριντσκριν από τις τελευταίες συνομιλίες που ισχυρίστηκε οτι ανήκουν σε έναν Ρώσο στρατιώτη με την μητέρα του, πριν αιχμαλωτιστεί.

Απαντώντας της για το που βρίσκεται, της έστειλε: «Μαμά, δεν είμαι πλέον στην Κριμαία. Δεν είμαι σε στρατιωτικές ασκήσεις».

Στη συνέχεια, όταν εκείνη τον ρώτησε αν μπορεί του στείλει ένα δέμα, της απάντησε: «Μαμά είμαι στην Ουκρανία. Εδώ γίνεται πραγματικός πόλεμος. Βομβαρδίζουμε όλες τις πόλεις μαζί, ενώ στοχεύουμε ακόμα και πολίτες. Μας είπαν οτι θα μας υποδέχονταν, αλλά εκείνοι πέφτουν κάτω από τα οπλισμένα οχήματά μας, ρίχνουν τους εαυτούς τους κάτω από τα οχήματά για να μην μας αφήσουν να περάσουμε. Μας αποκαλούν φασίστες. Μαμά είναι τόσο δύσκολα τα πράγματα».

Ukrainian Amb. to the UN reads texts between Russian soldier and his mom before he was killed:



"I'm afraid. We are bombing all of the cities...even targeting civilians. We were told that they would welcome us. And they are falling under our armored vehicles." pic.twitter.com/CMuK6zkFCy