Οι ηρωϊκοί Ουκρανοί στο Φιδονήσι που είπαν «Άντε γ@μ!@#τε» στους Ρώσους, μπορεί να είναι ζωντανοί (vid)

Ακόμα και η Κρατική Υπηρεσία Συνοριοφυλακής της Ουκρανίας, αναγνώρισε πως οι στρατιώτες που ήταν στο Φιδονήσι, μπορεί να είναι ζωντανοί.

Ένα από τα χαρακτηριστικά του πολέμου στην Ουκρανία, είναι η μάχη των fake news που γίνεται και από τις δύο πλευρές για διαφορετικούς λόγους. Τα social media έχουν γεμίσει με videos, φωτογραφίες και ειδήσεις αμφιβόλου ποιότητες που εξυπηρετούν τους δικούς τους σκοπούς.

Μία από αυτές, ενδεχομένως να είναι και το προ ημερών περιστατικό στο Φιδονήσι, το οποίο διαψεύστηκε από την Μόσχα. Εκεί λοιπόν σύμφωνα με τα όσα είχαν δει αρχικά το φως της δημοσιότητας, είχε πλησιάσει ένα Ρωσικό πολεμικό πλοίο, το οποίο όταν ζήτησε από τους Ουκρανούς στρατιώτες να παραδοθούν, έλαβε την απάντηση: «Να πάτε να γ@μ@#$%».

