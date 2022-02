Όλος ο κόσμος έχει χαζέψει με τον τύπο που κάνει το κόλπο με τη ζάχαρη (vid)

Όπως καταλαβαίνετε, στα σχόλια γίνεται χαμός με τις υποθέσεις για το που κρύβεται η «παγίδα»!

Σίγουρα έχετε δει πολλά τρικ και κολπάκια που σας εντυπωσίασαν και μετά καθίσατε να βρείτε την «παγίδα». Πως το έκανε, γιατί δεν υπάρχει μαγεία, μιλάμε για κόλπο.

Με ένα κόλπο… τρομερό, απίθανο και αξεπέραστο έχει τρελάνει όλο τον κόσμο ένας τύπος με το φακελάκι με τη ζάχαρη.

Το βίντεο δημοσιεύτηκε στο TikTok από τον χρήστη @jadon.ray και έχει συγκεντρώσει 6,5 εκατομμύρια προβολές και περισσότερα από 500.000 likes.

Τι βλέπουμε; Έναν άνδρα να ανοίγει ένα φακελάκι με ζάχαρη και να το ρίχνει στο αριστερό του χέρι, το οποίο είναι σφιγμένο και από πάνω έχει αφήσει ένα μικρό άνοιγμα για να μπει η ζάχαρη.

Στη συνέχεια βάζει το άδειο φακελάκι στο στόμα του για να το κρατήσει και μετά πετάει τη ζάχαρη στον αέρα. Αρπάζει μετά το άδειο φακελάκι με το αριστερό του χέρι και περιμένει να… πιάσει τη ζάχαρη με το δεξί του χέρι που πέφτει από τον ουρανό.

Ο τύπος τελειώνει το κόλπο ρίχνοντας τη ζάχαρη από το δεξί του χέρι (που υποτίθεται έχει πιάσει από τον ουρανό) πίσω στο άδειο φακελάκι.

I’ve watched this 57 times and still can’t figure it out 😵‍💫 (via jadon.ray/TT) pic.twitter.com/TjsFrm7Udg