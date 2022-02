Επίσημο: Οι πλουσιότεροι του κόσμου- Μπέζος κορυφή, Ζάκερμπεργκ εκτός... μεταλλίων

Το Forbes, ανακοίνωσε τους πλουσιότερους του κόσμου.

Το Forbes, ανακοίνωσε τους πλουσιότερους του κόσμου και επιβεβαιώθηκε πως ο Jeff Bezos της Amazon κατέχει αυτόν τον τιμητικό τίτλο, καθώς η περιουσία του, φτάνει στα 177 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ακολουθεί το αφεντικό της Tesla, ο Elon Musk, όχι με μεγάλη διαφορά. Η περιουσία του ανέρχεται στα 151 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ στην τρίτη θέση βλέπουμε το αφεντικό της Louis Vuitton, Bernard Arnault με ένα… δισεκατομμύριο διαφορά, καθώς υπολογίζεται στα 150 δισεκατομμύρια η περιουσία του.

Ο Bill Gates της Microsoft βρίσκεται στην τέταρτη θέση με περιουσία που αγγίζει τα 124 δισεκατομμύρια δολάρια και στην πέμπτη θέση βλέπουμε το αφεντικό της Facebook Μαρκ Ζάκερμπεργκ με περιουσία στα 97 δισεκατομμύρια δολάρια.

Forbes has released its annual ‘Richest People in the World’ list:



1️⃣ Jeff Bezos: $177 billion

2️⃣ Elon Musk: $151 billion

3️⃣ Bernard Arnault & Family: $150 billion

4️⃣ Bill Gates: $124 billion

5️⃣ Mark Zuckerberg: $97 billion pic.twitter.com/9KZBoINlu9