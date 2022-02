Μυστήριο σε παραλία της Χιλής, χιλιάδες ψάρια ξεβράζονται νεκρά (vid)

Άλυτο μυστήριο με τα χιλιάδες νεκρά ψάρια που ξεβράζονται σε παραλία της Χιλής.

Με έκπληξη οι κάτοικοι του Coliumo στην περιοχή Biobio της κεντρικής Χιλής αντίκρισαν ένα σοκαριστικό θέαμα με χιλιάδες νεκρά ψάρια σε γνωστή παραλία της περιοχής.

Η Εθνική Υπηρεσία Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (Sernapesca) δήλωσε ότι στέλνει ομάδα εμπειρογνωμόνων στην περιοχή προκειμένου να διεξαγάγει έρευνα και να καθορίσει την ακριβή αιτία θανάτου των ψαριών.

Εικόνες χιλιάδες νεκρά ψάρια που καλύπτουν την άμμο στην παραλία Coliumo κοινοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σύμφωνα με τοπικά Μέσα, τα νεκρά ψάρια είναι κυρίως σαρδέλες και γαύροι.

Οι ντόπιοι ψαράδες και οι τουρίστες κατήγγειλαν στις Αρχές το περιστατικό όταν πήγαν στην παραλία το πρωί του περασμένου Σαββάτου. Πάντως, πολλοί κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι κάτι παρόμοιο είχε συμβεί και στο παρελθόν, με τα ψάρια να κολυμπούν κοντά στην ακτή αναζητώντας οξυγόνο και θρεπτικά συστατικά.

Τον Οκτώβριο του 2020 συνέβη κάτι ανάλογο στην Ουαλία, όταν είχαν εντοπιστεί νεκρά, πολλά μικρά ψάρια σε παραλία. Υπήρχε ένα μεγάλος αριθμός σαρδελόρεγγας που ξεβράστηκε στην ακτή, προκαλώντας μεγάλο χάος. Οι ειδικοί ωστόσο, δεν ανησυχήσαν λέγοντας ότι είναι φυσιολογικό να συμβαίνει κάτι τέτοιο.

«Βγήκα να μαζέψω λίγο δόλωμα για ψάρεμα όταν αντικρίσαμε τα νεκρά ψάρια. Καθώς η παλίρροια είχε αποχωρήσει, είχε μείνει λίγο νερό στη θάλασσα με αποτέλεσμα εκατομμύρια ψάρια να μείνουν χωρίς οξυγόνο», ανέφερε ένας ψαράς που αντίκρισε το θέαμα.

