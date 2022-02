Σάλος με το διάγγελμα Πούτιν: Το ρολόι του δείχνει οτι ήταν «κονσέρβα» (vid)

Οι παρατηρητικοί των social media, πρόσεξαν την ώρα που έλεγε το ρολόι του Βλάντιμιρ Πούτιν, το οποίο δεν συμβάδιζε με το Κρεμλίνο.

Το χθεσινό διάγγελμα του Βλάντιμιρ Πούτιν, με το οποίο γνωστοποιούσε την απόφασή του να αναγνωρίσει την ανεξαρτησία των δύο αποσχισθεισών περιοχών στην ανατολική Ουκρανία, ουσιαστικά κόβει πολλές από τις ελπίδες για εξεύρεση ειρηνευτικής λύσης μεταξύ των δύο πλευρών.

Πόσω μάλλον από τη στιγμή που ο Ρώσος πρόεδρος έδωσε εντολή στις ένοπλες δυνάμεις να αναπτυχθούν σε περιοχές που ελέγχονται από φιλορώσους αυτονομιστές.

Ωστόσο, οι παρατηρητικοί χρήστες των social media παρατήρησαν μία μικρή λεπτομέρεια, η οποία έρχεται σε αντίθεση με τα όσα ανέφερε το Κρεμλίνο.

Λίγο μετά το διάγγελμα, η ρωσική κρατική τηλεόραση μετέδωσε πλάνα του Ρώσου προέδρου να υπογράφει διάταγμα με το οποίο αναγνωρίζει την ανεξαρτησία των δύο αποσκισθεισών περιοχών.

Με δεδομένο οτι το διάγγελμα ξεκίνησε στις 22:00 Μόσχας και κράτησε περίπου μία ώρα, το ρολόι του Βλάντιμιρ Πούτιν θα έπρεπε να δείχνει λίγο μετά τις 23:00. Κάποιοι όμως υποστηρίζουν οτι δείχνει είτε 15:00, είτε 12:15, καθώς δεν διακρίνεται καθαρά το μέγεθος των δεικτών του ρολογιού.

Άρα, αν όντως δείχνει αυτή την ώρα, είτε το ρολόι είχε μείνει από μπαταρία, είτε το συγκεκριμένο βίντεο με την υπογραφή του διατάγματος ήταν μαγνητοσκοπημένο.

When you want to re-write global history but failing to change the battery in your watch. #Ukraine #Putin #Πουτιν #UkraineCrisis pic.twitter.com/VLVdznlCZw

It’s amazing how incompetently this show has been made (like many of these poisonings). Here you can see again Putin’s watch while supposedly signing the decree - and it’s clear that he signed it in the morning and the whole thing as a charade pic.twitter.com/1NGa502r9K