Δώρισε το νεφρό του και του ήρθε λογαριασμός $13.000 για ιατρικά έξοδα

Όταν η ιστορία πήρε διαστάσεις το λάθος της εταιρείας που έστειλε τον λογαριασμό στον δωρητή νεφρού διορθώθηκε.

Το ποσό των 13.000 δολαρίων έλαβε για να πληρώσει ένας άνδρας από τη Νεβάδα των ΗΠΑ. Ο λόγος; Επειδή δώρισε το νεφρό του στον ξάδελφό του! Ο Elliot Malin αποφάσισε να βοηθήσει τον ξάδελφό του, Scott Kline που βρισκόταν στο τελευταίο στάδιο νεφρικής ανεπάρκειας, δίνοντάς του το ένα του νεφρό.

Σε αυτές τις περιπτώσεις το κόστος της μεταμόσχευσης καλύπτεται από την ασφάλιση του παραλήπτη. Ωστόσο, ο Elliot ενημερώθηκε ότι έπρεπε να πληρώσει εκείνος το κόστος της χειρουργικής επέμβασης.

Όλα ξεκίνησαν τον Ιούνιο του 2021 όταν τα δύο ξαδέλφια, ο Elliot και ο Scott επισκέφτηκαν γιατρούς για προληπτικούς ελέγχους και τις ασφαλιστικές εταιρείες έτσι ώστε να κανονίσουν τις διαδικασίες για την χειρουργική επέμβαση. Ο Elliot πήρε τη διαβεβαίωση ότι δεν θα επιβαρυνόταν με τα έξοδα της μεταμόσχευσης, που έφτασαν τα 160.000 δολάρια.

Μετά την επέμβαση όμως, τα πράγματα δεν πήγαν καθόλου καλά. Τον Αύγουστο ο Elliot έλαβε τον πρώτο του λογαριασμό, που ήταν το ποσό των 19,15 δολαρίων για την εξέταση αίματος που είχε γίνει πριν από το χειρουργείο, με το νοσοκομείο να τον ενημερώνει ότι δεν το κάλυπτε.

