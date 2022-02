Έβαλε τις φωνές σε τυφλό επειδή ο σκύλος-οδηγός που είχε, του έκλεινε τον δρόμο (vid)

Ο βιαστικός άνδρας έβαλε τις φωνές στον Αμίτ Πάτελ επειδή ο σκύλος που έχει ως οδηγό, του έκλεινε τον δρόμο στις κυλιόμενες σκάλες.

Μόνο ως εξοργιστικό μπορεί να χαρακτηριστεί το περιστατικό στο μετρό του Λονδίνου με έναν άνδρα, ο οποίος είναι τυφλός.

Το όνομά του είναι Αμίτ Πάτελ, είναι γιατρός και μαζί με τον σκύλο-οδηγό του, ήταν στις κυλιόμενες σκάλες με το συμπαθέστατο τετράποδο να κλείνει τον δρόμο στον άνδρα που ήταν ακριβώς πίσω του.

Αγνοώντας ή αδιαφορώντας για το πρόβλημα όρασης που είχε ο άνθρωπος που ήταν μπροστά του, φαίνεται να του λέει: «Είσαι χειρότερος από ένα σκυλί, αν δεν καταλαβαίνεις τους ανθρώπους. Θέλω να προλάβω το τρένο», με τον Αμίτ να του εξηγεί πως δεν μπορεί να κουνηθεί γιατί ο σκύλος είναι αυτός που τον οδηγεί, όμως εκείνος δεν έδειξε να καταλαβαίνει.

Δείτε το χαρακτηριστικό video που τράβηξε ένας άλλος επιβάτης που κατέβαινε και εκείνος τις κυλιόμενες...

Why do some people get so angry?



This guy may have forgotten what he said by the time he got on the tube, but it ruined my day. You can hear in my voice just how stressed I was.



I’d never endanger @Kika_GuideDog or myself by attempting to move on an escalator.



Please, be kind pic.twitter.com/5QkjRUvhmN