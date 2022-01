Έρχονται δύο νέα videogames βασισμένα σε έργα και κόσμους της Αγκάθα Κρίστι

Από την Microids που έχει εξασφαλίσει τη σχετική άδεια για τα επερχόμενα παιχνίδια.

H εταιρεία έκδοσης Microids ανακοίνωσε την πρόθεσή της να κυκλοφορήσει δύο νέα videogames βασισμένα σε έργα και κόσμους της Αγκάθα Κρίστι.

Το ένα από τα δύο θα είναι σίγουρα μια νέα περιπέτεια στο σύμπαν του Ηρακλή Πουαρώ, ενώ για το δεύτερο δεν έχουν δημοσιευτεί περισσότερες πληροφορίες.

Τους δύο τίτλους θα αναπτύξουν δύο ξεχωριστές ομάδες με την Microids να ανακοινώνει στην παρούσα φάση το όνομα μόνο της μίας, που είναι η Microids Studio Lyon.

Στη σειρά τίτλων με το όνομα της Αγκάθα Κρίστι περιλαμβάνονται ήδη τα Agatha Christie: The ABC Murders και Agatha Christie - Hercule Poirot: The First Cases. Αναμένουμε με ενδιαφέρον νέα για τους δύο αυτούς τίτλους.