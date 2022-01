Υποστήριξη για 120Hz refresh rate σε όλες τις εφαρμογές θα φέρει το iOS 15.4

Τουλάχιστον αυτό δείχνει η μέχρι σήμερα λειτουργία της δοκιμαστικής έκδοσης του λειτουργικού.

Το iOS 15.4 θα φέρει αρκετές αλλαγές στα κινητά τηλέφωνα της Apple και μία από αυτές σίγουρα είναι σημαντική για τους κατόχους iPhone 13 Pro και iPhone 13 Pro Max.

Όπως φαίνεται, θα προστεθεί με τη νέα έκδοση του iOS υποστήριξη για 120Hz refresh rate σε όλες τις εφαρμογές, κάνοντας έτσι την εμπειρία πλοήγησης πιο ομαλή σε όλα τα επίπεδα.

Κάτι τέτοιο τουλάχιστον αποκαλύπτει η beta (δοκιμαστική έκδοση) που «τρέχει» αυτές τις μέρες σε αρκετούς χρήστες και ήρθε στο φως της δημοσιότητας από έναν developer που ισχυρίζεται πως έχει και πληροφορίες εκ των έσω.

Περισσότερα θα έχουμε τις επόμενες μέρες.

Yay, got a little message from someone at Apple today that this is fixed in the iOS 15.4 betas and all apps automatically get 120 Hz animations on supported iPhones going forward, and just confirmed myself. (See attached, 1/120 = 8.33 ms) https://t.co/EtZ9zkrM6S pic.twitter.com/04cl8uLb11