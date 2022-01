Τα ευρωπαϊκά πιστοποιητικά εμβολιασμού έρχονται στο Apple Wallet με το iOS 15.4

Σημαντική διευκόλυνση για τους Ευρωπαίους πολίτες που θα έχουν πάντα μαζί τους το έγγραφο.

Η Apple ξεκίνησε να διανέμει τη δοκιμαστική έκδοση του iOS 15.4 και μέσα σε όλα τα υπόλοιπα νέα χαρακτηριστικά της νέας έκδοσης του λογισμικού περιλαμβάνεται και η δυνατότητα αποθήκευσης του ευρωπαϊκού πιστοποιητικού εμβολιασμού κατά της COVID-19 στα σχετικά Wallets.

Το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό εκδίδεται εύκολα από τις online υπηρεσίες των αρμόδιων Αρχών κάθε χώρας και μπορεί να περαστεί πλέον απλά με τη σάρωση του σχετικού QR Code και στη συνέχεια να το προσθέσουν στα Wallet και Health του κινητού τους τηλεφώνου.

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται είναι τα απολύτως απαραίτητα (και είναι σχεδόν ίδια με αυτά που βρίσκουμε και στο ελληνικό COVID Free GR Wallet), δηλαδή το όνομα του πολίτη, τον τύπο του εμβολίου, την ημερομηνία της τελευταίας δόσης, το εμβολιαστικό κέντρο που ολοκληρώθηκε η διαδικασία και τον σχετικό κώδικα QR.

Στις σημειώσεις του iOS 15.4 beta σημειώνεται προς το παρόν πως δεν είναι συμβατά τα ευρωπαϊκά πιστοποιητικά που εκδίδονται από Ελβετία, Λιχτενστάιν, Δημοκρατία του Κάμπου Βέρντε και Παλαιστίνη, κάτι που ίσως διορθωθεί μέχρι και την τελική κυκλοφορία της ενημέρωσης. Μένει πλέον να δούμε πότε θα διατεθεί στους χρήστες το νέο update που θα φέρει ακόμη και τη δυνατότητα επιβεβαίωσης στοιχείων του χρήστη (και ξεκλειδώματος της οθόνης), ακόμη και με τη χρήση προστατευτικής μάσκας.

Big news for EU citizens:



iOS 15.4 will bring support for adding EU Digital COVID Certificates in the Health and Wallet apps.



I tested my Italian vaccination record and it worked with Health. Not in Wallet yet. These will show up under Immunization records in the Health app. pic.twitter.com/0UFndDFncO