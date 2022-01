Εννέα καλοί λόγοι για να μην το κουνήσεις από τον... καναπέ σου!

Αν έχεις όρεξη για ατελείωτο binge-watching, εδώ είναι οι 9 λόγοι που θα σε κρατήσουν στον καναπέ, αγκαλιά με κουβέρτα και σνακς!

Φεβρουάριος, ένας από τους κρύους μήνες του χρόνου, που ενδείκνυται για cocooning και binge-watching μέχρι τελικής πτώσεως.

Έρχεται η ώρα, όμως, που κοιτάς την οθόνη σου και αναρωτιέσαι ποια σειρά να ξεκινήσεις, για να βγάλεις το βράδυ σου.

Για αυτό, είμαστε εμείς εδώ! Ψάξαμε, είδαμε, διαλέξαμε και σου προτείνουμε, όχι μία, άλλα εννέα σειρές για να δεις, ανάλογα με τη διάθεσή σου. Εσύ δεν έχεις, παρά να καθίσεις αναπαυτικά και να συντονιστείς στην COSMOTE TV.

Αν θες σασπένς

1. Allegation



Υπόθεση: To 1994 στη μικρή γερμανική πόλη Worms, 25 άνδρες και γυναίκες κατηγορούνται για συμμετοχή σε κύκλωμα παιδικής πορνογραφίας. Πυροδοτούμενη από ένα πικρό διαζύγιο, στο οποίο, μια γυναίκα ισχυρίστηκε ότι ο σύζυγός της κακοποίησε σεξουαλικά τα παιδιά τους, η υπόθεση οδήγησε σε θύελλα κοινωνικών αναταράξεων. Εν τέλει, η εισαγγελική απόφαση πάρθηκε. Υπήρχαν, όμως, οι απαραίτητες αποδείξεις;

Προβολή: Η σειρά θα κάνει πρεμιέρα με όλα τα επεισόδια back-2-back, το Σάββατο 05/02 στις 21:00 (COSMOTE SERIES MARATHON HD).

2. The Tourist



Υπόθεση: Ένας άνδρας (o Jamie Dornan του "Fifty Shades of Grey" και του "The Fall") ξυπνά με απώλεια μνήμης σε νοσοκομείο στην καρδιά της Αυστραλίας, όπου και μαθαίνει ότι νοσηλεύεται ως θύμα εγκατάλειψης τροχαίου δυστυχήματος. Τα προβλήματά του, όμως, δεν σταματούν εδώ, καθώς πριν προλάβει να αντιληφθεί τι έχει συμβεί, συνειδητοποιεί πως ένας άγνωστος τον θέλει νεκρό. Με μοναδικό στοιχείο για την ταυτότητά του την προφορά του, ο ίδιος ξεκινά μια αγωνιώδη μάχη με το χρόνο, για να ανακτήσει τη μνήμη του πριν να είναι πολύ αργά.

Προβολή: Η σειρά θα κάνει πρεμιέρα με τριπλό επεισόδιο την Τετάρτη 09/02 στις 21:00 (COSMOTE SERIES HD). Ταυτόχρονα με την προβολή του πρώτου επεισοδίου στο κανάλι, όλος ο κύκλος θα είναι διαθέσιμος στον δωρεάν, on demand κατάλογο COSMOTE TV PLUS.

Αν είσαι σε ρομαντική διάθεση

3. My Brilliant Friend (3η σεζόν)



Υπόθεση: Η βραβευμένη, διεθνούς φήμης σειρά που ξεπέρασε τα στενά όρια της Ιταλίας και αγαπήθηκε παγκοσμίως, επιστρέφει με την πολυαναμενόμενη τρίτη σεζόν. Βασισμένη στην best seller τετραλογία της μυστηριώδους συγγραφέως, που υπογράφει με το ψευδώνυμο Elena Ferrante, η σειρά πραγματεύεται την αληθινή φιλία και τις περιπέτειες δύο γυναικών, από τα παιδικά τους χρόνια στις φτωχογειτονιές της Νάπολης, τους πρώτους έρωτες, τα όνειρα, και τις ματαιώσεις που τις ακολουθούν μέχρι την ενηλικίωση.

Προβολή: Ο 3ος κύκλος της σειράς θα κάνει πρεμιέρα την Τρίτη 08/02 στις 22:00 με διπλό επεισόδιο (COSMOTE SERIES HD), ενώ, την ίδια μέρα, στο COSMOTE TV PLUS θα είναι διαθέσιμοι για προβολή και οι 2 προηγούμενοι κύκλοι.

4. The Chelsea Detective



Υπόθεση: Χτυπημένος από τη ζωή, ο ντετέκτιβ - επιθεωρητής Max Arnold (Adrian Scarborough - "Killing Eve") ζει πλέον σε ένα κακοδιατηρημένο πλωτό σπίτι στην πόλη του Τσέλσι, αποκομμένος από τον εύπορο πατέρα του και ιδιοκτήτη τοπικού βιβλιοπωλείου. Το ρομαντικό της υπόθεσης εδώ είναι ότι, αν και το μυαλό του Max είναι στις εγκληματικές υποθέσεις που καλείται να επιλύσει, η καρδιά του είναι δοσμένη σε μια έμπορο τέχνης, την πρώην σύζυγό του, την οποία προσπαθεί με κάθε τρόπο να ξανακερδίσει και να την πείσει να επιστρέψει στην κοινή τους ζωή.

Προβολή: Η σειρά θα κάνει πρεμιέρα την Τρίτη 08/02 (COSMOTE TV PLUS).

Αν θες να γελάσεις μέχρι δακρύων

5. Spreadsheet



Υπόθεση: Στη νέα σειρά "Spreadsheet", πρωταγωνιστεί η βραβευμένη με BAFTA ηθοποιός Katherine Parkinson, η οποία υποδύεται την Lauren, μια δικηγόρο, προσφάτως χωρισμένη και μητέρα δύο υπερδραστήριων παιδιών. Με τη ζωή της να τρέχει σε φρενήρεις ρυθμούς, έχει την ανάγκη μιας νέας σχέσης, αλλά νιώθοντας απρόθυμη να ξαναμπεί στη χρονοβόρα διαδικασία των ραντεβού με άγνωστους άντρες, απευθύνεται στο στενό συνεργάτη της, Alex, που έχει μία πρωτότυπη λύση. Ένα υπολογιστικό φύλλο excel, όπου θα καταγράφει με κάθε εξονυχιστική λεπτομέρεια τα υπέρ και τα κατά των υποψήφιων εραστών.

Προβολή: Πρεμιέρα με όλα τα επεισόδια back-2-back - Παρασκευή 04/02, 18:00 (COSMOTE SERIES MARATHON HD).

6. Cheaters



Υπόθεση: Οι παραγωγοί των "Misfits", "Lovesick" και "The End of the F***ing World" παρουσιάζουν τους "Cheaters", μια τολμηρή, προκλητική σειρά 6 επεισοδίων του BBC. Μετά από μία ακύρωση πτήσης, οι άγνωστοι - μεταξύ τους - Fola και Josh, περνούν μαζί το βράδυ σε ξενοδοχείο του αεροδρομίου. Το επόμενο πρωί, έρχεται η στιγμή συνειδητοποίησης και παραδοχής του «λάθους» τους, καθώς είναι και οι δύο σε σχέση. Μετά από έναν επικό καυγά, ακολουθούν χωριστούς δρόμους με τη βεβαιότητα ότι δεν θα διασταυρωθούν ποτέ ξανά. Μόνο που η μοίρα έχει διαφορετικά σχέδια, καθώς το νέο σπίτι που αγόρασε η Fola είναι απέναντι από το διαμέρισμα του Josh!

Προβολή: Κυριακή 06/02, 22:00 (COSMOTE SERIES HD). Ταυτόχρονα με την προβολή του πρώτου επεισοδίου, όλος ο κύκλος της σειράς θα είναι διαθέσιμος για binge-watching στη δωρεάν, on demand υπηρεσία COSMOTE TV Plus.

7. This is Going to Hurt

Υπόθεση: Η νέα κωμική σειρά του BBC "This is Going to Hurt" παρουσιάζει με μοναδικό τρόπο την αβέβαιη πραγματικότητα και τις αντίξοες συνθήκες εργασίας του ιατρικού προσωπικού εν μέσω ατελείωτων εφημερίων, εργάσιμων εβδομάδων διάρκειας 97 ωρών, αποφάσεων ζωής και θανάτου, και μιας προσωπικής ζωής που μπαίνει αναγκαστικά σε δεύτερη μοίρα. Πρωταγωνιστεί ο βραβευμένος με Χρυσή Σφαίρα, Emmy και BAFTA, Ben Whishaw ("Α Very English Scandal"), στον ρόλο του αγχώδη και βαθιά υπεύθυνου γιατρού, που προσπαθεί με ταχυδακτυλουργικό τρόπο να παραμείνει σωστός επαγγελματίας, δίχως να χάσει την ανθρωπιά του, σε ένα σύστημα που αισθάνεται συχνά ότι είναι εναντίον του.

Προβολή: Πρεμιέρα με όλα τα επεισόδια μαζί, την Τετάρτη 09/02 στο COSMOTE TV Plus.

8. Τhe PM’s Daughter



Υπόθεση: Για την Catalina Parkes Pérez, αυτή η υποθετική συνθήκη γίνεται ξαφνικά η νέα της πραγματικότητα, όταν μετά από μια μεγάλη πολιτική αναταραχή, η μαμά της, Isabel, αναλαμβάνει τον ρόλο της πρωθυπουργού. Κι έτσι, από τη μια στιγμή στην άλλη, γίνεται από μία κανονική έφηβη... "The PM’s Daughter". Σίγουρα, η διαμονή στο προεδρικό μέγαρο έχει τα προνόμιά της - σεφ, οικονόμους και απρόβλεπτες επιλογές διασκέδασης - αλλά πώς αντιμετωπίζει ένα κορίτσι τις προσδοκίες μιας ολόκληρης χώρας; Με τα media και τα social media να την ακολουθούν και να καραδοκούν για τυχόν ολισθήματα, αλλά και μια μυστική αντικυβερνητική ομάδα, που έχει στόχο να καταστρέψει την πρωθυπουργό μητέρα της, η Catalina επιδίδεται σε μια ενδελεχή έρευνα για να ξεσκεπάσει τους αντιεξουσιαστές. Εκείνο που δεν γνωρίζει είναι ότι η λύση του μυστηρίου ίσως να βρίσκεται πιο κοντά της απ’ όσο φαντάζεται.

Προβολή: Πρεμιέρα με όλα τα επεισόδια back-2-back - Παρασκευή 11/02, 18:00 (COSMOTE SERIES MARATHON HD). Ταυτόχρονα με την προβολή του πρώτου επεισοδίου, όλος ο κύκλος της σειράς θα είναι διαθέσιμος για binge-watching στη δωρεάν, on demand υπηρεσία COSMOTE TV Plus.

9. Bump (2η σεζόν)



Υπόθεση: H Angie και o Dom Chalmers, ένα mid-forties ζευγάρι στο χείλος του διαζυγίου, βλέπει την καθημερινότητά του να ανατρέπεται, όταν η 16χρονη κόρη τους, Olly, φέρνει το μωρό, που μόλις γέννησε, στο σπίτι. Απρόσμενο, αστείο, με γρήγορους ρυθμούς και έντονα φεμινιστική ματιά, το "Bump" διερευνά τις συνέπειες ενός παρορμητικού εφηβικού έρωτα. Στο δεύτερο κύκλο της σειράς, νέες απρόσμενες προκλήσεις διαταράσσουν την καθημερινότητα του νεαρού ζευγαριού, που αναζητά την ισορροπία μεταξύ γονεϊκότητας και σχολικής ζωής.

Προβολή: Πρεμιέρα με όλα τα επεισόδια back-2-back - Σάββατο 19/02, 18:00 (COSMOTE SERIES MARATHON HD). Ταυτόχρονα με την προβολή του πρώτου επεισοδίου, κι οι 2 κύκλοι της σειράς θα είναι διαθέσιμοι για binge-watching στη δωρεάν, on demand υπηρεσία COSMOTE TV Plus.