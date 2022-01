Ο πιο ανόητος YouTuber: Έριξε το αεροπλάνο στα βράχια και πήδηξε με αλεξίπτωτο ενώ τραβούσε με self stick για τα views (vid)

Έρευνα έχει ανοίξει για τον youtuber Trevor Jacob που φαίνεται πως κινηματογράφησε αεροπορικό ατύχημα με τον ίδιο να πηδάει με αλεξίπτωτο και να τραβάει παράλληλα με self stick.

Κατά καιρούς μαθαίνουμε και ακούμε τα ακραία πράγματα που κάνουν οι influencers και οι youtubers για να προσελκύσουν περισσότερο κόσμο, τα οποία σε κάποιες των περιπτώσεων έχουν οδηγήσει στον θάνατο. Πλέον οι αρχές διερευνούν έναν youtuber επειδή έριξε εσκεμμένα το μονοκινητήριο αεροπλάνο του στα βράχια, καταγράφοντάς το με self stick, μόνο και μόνο για τα views.

Στις 23 Δεκεμβρίου, ο πρώην ολυμπιονίκης του σνόουμπορντ Trevor Jacob πέταξε με το μονοκινητήριο αεροσκάφος του, για να σκορπίσει τις στάχτες του φίλου του Johnny Strange, ο οποίος πέθανε σε ατύχημα με wingsuit το 2015.

Καθώς πετούσε πάνω από τα βουνά της Σιέρα Νεβάδα, ισχυρίστηκε ότι το αεροπλάνο του είχε βλάβη στον κινητήρα και από τη στιγμή που δεν υπήρχε κανένα μέρος για ασφαλή προσγείωση προτίμησε να το αφήσει να πέσει στα βράχια.

The entire internet is busting on Trevor Jacob. He's a dumbass, that's for sure. But I want to find something good to this story.



I look at this photo and think:



"Always try for the money shot, even when you know you're falling". pic.twitter.com/IvPC6Xb2N8