Ο CEO του Airbnb μένει πλέον σε… Airbnb: Θα αλλάζει πόλη κάθε δυο εβδομάδες

Ο λόγος που πήρε αυτή την απόφαση περικλείεται σε μία μόνο λέξη: Τηλεργασία!

Ο δισεκατομμυριούχος πρόεδρος και συνιδρυτής της πλατφόρμας Airbnb Brian Chesky ανακοίνωσε πως πλέον θα μένει σε σπίτια Airbnb. Σπίτια ή διαμερίσματα που μπορεί να βρει κανείς μέσα από τη δημοφιλή πλατφόρμα και να μείνει αντί σε ξενοδοχείο.

Την απόφαση αυτή επίσημος φαίνεται να την πήρε μετά από την πολιτική που ακολουθεί η εταιρεία του για την καθιέρωση του remote working ως βασικού εργασιακού μοντέλου, της τηλεργασίας με λίγα λόγια.

Ο ίδιος έγραψε στο Twitter: «Ξεκινώντας από σήμερα, θα ζω σε Airbnb. Θα ζω σε διαφορετική πόλη κάθε δύο εβδομάδες» ανέφερε αρχικά λέγοντας πως ξεκινάει τη διαμονή του από την Ατλάντα.

1. Starting today, I'm living on Airbnb. I’ll be staying in a different town or city every couple weeks