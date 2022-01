«Κόβει» την ανάσα το βίντεο της έκρηξης του ηφαιστείου στο Ειρηνικό Ωκεανό από δορυφόρο (vid)

Προειδοποιήσεις για τσουνάμι είχαν εκδώσει αρκετά νησιωτικά κράτη του Νότιου Ειρηνικού Ωκεανού.

Κύματα τσουνάμι ύψους περίπου μισού μέτρου χτυπούν την Τόγκα μετά την έκρηξη του υποθαλάσσιου ηφαιστείου που εξερράγη στην Αμερικανική Σαμόα.

Υποθαλάσσιο ηφαίστειο εξερράγη στην Τόγκα με αποτέλεσμα να εκδοθούν προειδοποιήσεις για τσουνάμι για αρκετά νησιωτικά κράτη του Νότιου Ειρηνικού Ωκεανού, ενώ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναρτήθηκαν εικόνες από τα κύματα που χτυπούν τα σπίτια των κατοίκων.

Βίντεο από δορυφόρο, τη στιγμή της έκρηξης του ηφαιστείου δίνει στη δημοσιότητα ο διεθνής τύπος.

