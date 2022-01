10 παιχνίδια που θα ξεχωρίσουν το 2022 σε PS4 και PS5 (vids)

Σημαντικές παραγωγές στη λίστα μιας χρονιάς που αναμένουμε με ιδιαίτερη αγωνία.

Μετά τις σημαντικές καθυστερήσεις και αναβολές παιχνιδιών που είδαμε το 2020 και το 2021, ήρθε η ώρα του 2022 και ήδη η λίστα με τα παιχνίδια που έχουν ανακοινωθεί για φέτος είναι τεράστια.

Οι κάτοχοι PS4 και PS5 θα πρέπει να περιμένουν πολλούς και σημαντικούς τίτλους για τις κονσόλες τους και πάμε να δούμε 10 από τα πιο αναμενόμενα games των επόμενων 11,5 μηνών.



Dying Light 2: Stay Human

Κυκλοφορία: 4 Φεβρουαρίου



20 χρόνια μετά τα γεγονότα του πρώτου Dying Light, οι παίκτες καλούνται για άλλη μια φορά να συλλέξουν αντικείμενα και πόρους και να αντιμετωπίσουν ορδές μολυσμένων, προσπαθώντας να στηρίξουν το τελευταίο οχυρό της ανθρωπότητας.

Elden Ring

Κυκλοφορία: 25 Φεβρουαρίου



Το νέο παιχνίδι από την ομάδα των Dark Souls (From Software) έρχεται σε συνεργασία με τον George R.R. Martin και φέρνει τους παίκτες σε έναν επικίνδυνο κόσμο, γεμάτο κινδύνους και μέρη για εξερεύνηση.



Forspoken

Κυκλοφορία: 3 Μαρτίου 2022



Μια κοπέλα από τη Νέα Υόρκη βρίσκεται σε έναν νέο φανταστικό κόσμο (Athia) που διαφέρει αρκετά από την καθημερινότητά της. Εκεί, αποκτά μαγικές δυνάμεις και πρέπει να επιβιώσει για να επιστρέψει σπίτι της.



Ghostwire: Tokyo

Κυκλοφορία: 2022



Η Tango Gameworks προσφέρει το νέο της παιχνίδι μετά το The Evil Within. Στο Ghostwire: Tokyo μεταφερόμαστε στην Ιαπωνία, όπου και κυριαρχεί το μεταφυσικό στοιχείο μέσα από ένα νέο παιχνίδι δράσης και περιπέτειας πρώτου προσώπου.



God of War Ragnarok

Κυκλοφορία: 2022



Η συνέχεια του πολύ πετυχημένου παιχνιδιού του 2018, φέρνει για άλλη μια φορά τον Kratos και τον Atreus στην Νορβηγία. Θα καταφέρουν πατέρας και γιος να τα βγάλουν πέρα με τις νέες προκλήσεις ή θα επιστρέψουν πάλι στις αμαρτίες του παρελθόντος;



Gotham Knights

Κυκλοφορία: 2022



Ο Batman είναι νεκρός και ο νέος υπόκοσμος αρχίζει να απλώνεται σε όλη τη Gotham City. Ο παίκτης καλείται να οργανώσει την ομάδα του από άλλους γνωστούς υπερήρωες και να σώσει την πόλη, χρησιμοποιώντας στοιχεία μάχης που γνωρίσαμε στα παιχνίδια της σειράς Batman Arkham.



Gran Turismo 7

Κυκλοφορία: 4 Μαρτίου



Το νεότερο παιχνίδι οδήγησης της Polyphony Digital έρχεται στις αρχές Μαρτίου για να προσφέρει για άλλη μια φορά μοναδικές εμπειρίες, στοχεύοντας περισσότερο στον ρεαλισμό. Μια πληθώρα αυτοκινήτων και πιστών θα προσφέρουν το απόλυτο ταξίδι οδήγησης.



Horizon Forbidden West

Κυκλοφορία: 18 Φεβρουαρίου



Η Aloy καλείται για άλλη μια φορά να ζήσει στην μετα-αποκαλυπτική Αμερική και να λύσει μυστήρια που εξηγούν τι έχει συμβεί στον κόσμο. Νέες μηχανές, νέες φυλές και σημαντικές μάχες σε έναν νέο κόσμο γεμάτο κινδύνους.



Sifu

Κυκλοφορία: 20 Φεβρουαρίου



Μια ξεχωριστή κυκλοφορία, όπου ένας νεαρός πρωταγωνιστής αναζητά εκδίκηση για τη δολοφονία της οικογένειάς του. Με κάθε θάνατο, ο κεντρικός χαρακτήρας αναγεννιέται, αλλά καθώς ο χρόνος περνάει, εκείνος γερνάει και, παρόλο που η υγεία του μειώνεται, τα χτυπήματά του είναι ακόμα πιο φονικά.



Uncharted: Legacy of Thieves Collection

Κυκλοφορία: 28 Ιανουαρίου



To Uncharted 4: A Thief’s End και το Uncharted: The Lost Legacy είναι τα πρώτα παιχνίδια της σειράς που έρχονται στο PS5 και μάλιστα σε ένα πακέτο με τίτλο Uncharted: Legacy of Thieves Collection. Γνωρίστε την περιπέτεια των Nathan Drake και Chloe Frazer σε υψηλότερη ανάλυση και με καλύτερα γραφικά.