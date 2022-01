Τρομερά επεισόδια στην Αλβανία: Οπαδοί του Σαλί Μπερίσα προσπάθησαν να εισβάλλουν στα γραφεία του Δημοκρατικού Κόμματος (vids)

Βίαια επεισόδια ξέσπασαν στην Αλβανία, με πρωταγωνιστή τον πρώην πρόεδρο και πρωθυπουργό Σαλί Μπερίσα.

Χαώδεις διαστάσεις με βίαια επεισόδια, απειλές και πρωτοφανούς οξύτητας ρητορική λαμβάνει η εσωκομματική αντιπαράθεση στο Δημοκρατικό Κόμμα στην Αλβανία, με πρωταγωνιστή τον πρώην πρόεδρο και πρωθυπουργό Σαλί Μπερίσα.

Χιλιάδες πιστοί οπαδοί του επιχείρησαν σήμερα να εισβάλλουν βίαια και να καταλάβουν τα γραφεία του κόμματος στο κέντρο των Τιράνων αλλά απωθήθηκαν από μέλη του κόμματος που πρόσκεινται στον σημερινό πρόεδρο Λουζλίμ Μπάσα και φρουρούσαν το κτίριο, με την συνδρομή της αστυνομίας με την χρήση χημικών και χειροβομβίδων κρότου λάμψης.

Οι διαδηλωτές «πολιόρκησαν» το κτίριο απαιτώντας από τον Μπάσα να τους παραδώσει τα γραφεία που σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του Μπερίσα έχει καθαιρεθεί με νόμιμες διαδικασίες από την ηγεσία του κόμματος και θα πρέπει να δρομολογήσει τις διαδικασίες επανίδρυσης του Δημοκρατικού Κόμματος.

@lulzimbasha_al won a huge battle today. Defended leadership & institutional right not to handle @Albaniapd as it is, to a parallel structure. @sali_berisha_ lost on his effort to bring in charge the majority of democrats without governmental powers. Lulzim Basha #Albania Berisha pic.twitter.com/YiV7hELX8S