Η γυναίκα με το μεγαλύτερο όνομα στον κόσμο έχει πιστοποιητικό γεννήσεως 61 εκατοστά (vid)

Περισσότερο προβλήματα της έχει δημιουργήσει το όνομα «σιδηρόδρομος» που έδωσαν σε ένα κορίτσι οι γονείς της.

Στην Ελλάδα είθισται οι γονείς να δίνουν στα παιδιά τους το όνομα των παππούδων και των γιαγιάδων τους. Ωστόσο, αυτό δεν συμβαίνει στο εξωτερικό, καθώς οι γονείς επιλέγουν να δίνουν τα παιδιά τους ονόματα εμπνευσμένα από την αγαπημένη τους ταινία ή φαγητό ή ποδοσφαιριστή ή ταινία.

Μια μητέρα στις ΗΠΑ, η Σάντρα Γουίλιαμς αποφάσισε να μην δώσει στο παιδί της ένα κλασικό όνομα των τριών ή τεσσάρων γραμμάτων, όπως «Tom» ή «Sam» και προτίμησε κάτι εντελώς διαφορετικό. Η κόρη της γεννήθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου 1984 και οι γονείς της έγραψαν στο πιστοποιητικό γέννησής της «Rhoshandiatellyneshiaunneveshenk Koyaanisquatsiuth Williams».

Στη συνέχεια προκειμένου να κάνουν ακόμα περισσότερο την διαφορά τροποποίησαν το παραπάνω όνομα της κόρης τους και το έκαναν «Rhoshandiatellyneshiaunneveshenkescianneshaimondrischlyndasaccarnaerenquellenendrasamecashaunettethalemeicoleshiwhalhinive'onchellecaundenesheaalausondrilynnejeanetrimyranaekuesaundrilynnezekeriakenvaunetradevonneyavondalatarneskcaevontaepreonkeinesceellaviavelzadawnefriendsettajessicannelesciajoyvaelloydietteyvettesparklenesceaundrieaquenttaekatilyaevea».

Με αυτό τον τρόπο κατάφεραν να μπουν στο ρεκόρ Γκίνες καθώς το πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού τους είχε μήκος 61 εκατοστά! Φυσικά και δεν θα μπορούσαν να την φωνάζουν με αυτό το όνομα. Οι φίλοι της αποφάσισαν να την φωνάζουν Τζέιμι και το κορίτσι το 1997 εμφανίστηκε μαζί με την μητέρα της στην εκπομπή της Όπρα.

Η παρουσιάστρια τότε ρώτησε την μητέρα τι σκεφτόταν δίνοντας αυτό το όνομα στην κόρη της. «Δεν ήθελα το όνομά της να το έχει κανένας άλλος. Έπρεπε να είναι διαφορετικό και εγώ ήθελα να μπει στο βιβλίο Γκίνες», ήταν η απάντηση της μητέρας.

Μετά την κατάρριψη του ρεκόρ, το Τέξας άλλαξε τον νόμο, ώστε τα παιδιά να έχουν ένα όνομα που θα χωράει στο πλαίσιο του εντύπου πιστοποιητικού γέννησης. Η ιστορία αυτή ήρθε και πάλι στο προσκήνιο προκαλώντας αντιδράσεις στα social media.

«Τι ηλίθιο πράγμα να κάνεις στο παιδί σου...», έγραψε κάποιος. «Ρωτήστε την μητέρα αν μπορεί να πει το όνομα της κόρης της», πρόσθεσε κάποιος άλλος. «Μου αρέσει που το επίθετο της είναι απλώς Γουίλιαμς», σχολίασε άλλος με δόση ειρωνείας.

The longest name to appear on a birth certificate is Rhoshandiatellyneshiaunneveshenk Koyaanisquatsiuth Williams.#OTD in 1984, her father looked to extend her first name to 1,019 letters and her middle name to 36 letters. pic.twitter.com/XG6iUMi237