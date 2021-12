Φοιτητές εγκληματολογικής σχολής δέχονται να ψεκαστούν με σπρέι πιπεριού και λίγα δευτερόλεπτα μετά… το μετάνιωσαν οικτρά (vid)

Δέχτηκαν να πάρουν μέρος για το πρόγραμμα σπουδών τους για τις ποινικές επιστήμες, αλλά μερικά δευτερόλεπτα μετά το μετάνιωσαν.

Καμιά φορά λένε πως πρέπει να δοκιμάσεις κάτι για να το καταλάβεις καλύτερα ή να το κρίνεις και μάλλον αυτό φαίνεται πως σκέφτηκαν δευτεροετής φοιτητές εγκληματολογικής σχολής. Για να κατανοήσουν και να «βγάλουν» καλύτερα το πρόγραμμα σπουδών τους για τις ποινικές επιστήμες, δέχτηκαν να ψεκαστούν με σπρέι πιπεριού.

Ένας αστυνομικός περνάει και τους ψεκάζει με σπρέι πιπεριού στα μάτια, τους λέει να μην ανοίξουν το στόμα τους και να μην αντισταθούν, αλλά μερικά δευτερόλεπτα μετά, οι φοιτητές ήδη είχαν μετανιώσει για την επιλογή τους.

Ουρλιάζουν, φωνάζουν, χοροπηδάνε από τον πόνο και το κάψιμο.

Το σπρέι πιπεριού περιέχει μία καυστική χημική ένωση που ονομάζεται καψαϊκίνη και προκαλεί κάψιμο, πόνο και δάκρυα όταν έρχεται σε επαφή με τα μάτια.

Ο νόμος της Αμερικής επιτρέπει να το χρησιμοποιούν οι αστυνομικοί για έλεγχο του πλήθους και άμυνα, ωστόσο η χρήση του κρίνεται αμφιλεγόμενη.

