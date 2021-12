O Elon Musk αποκάλυψε το αδιανόητο ποσό ρεκόρ που θα πληρώσει στην εφορία

Ο 50χρονος, CEO της SpaceX, Elon Musk τόνισε οτι θα πληρώσει τους περισσότερους από οποιονδήποτε άλλο Αμερικανό στην ιστορία.

Το ποσό που θα πληρώσει σε φόρους φέτος, αποκάλυψε με ένα μήνυμά του στο Twitter, ο Elon Musk.

Ο CEO της SpaceX αποφάσισε με αυτό τον τρόπο να απαντήσει στην γερουσιαστή Elizabeth Warren, η οποία είχε κατηγορήσει τον 50χρονο για διάφορα κόλπα στα οποία κατέφευγε προκειμένου να αποφύγει την εφορία.

Έτσι, την Δευτέρα έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό: «Για όσους αναρωτιούνται, θα πληρώσω 11 δισεκατομμύρια σε φόρους φέτος», ενώ σε άλλη δήλωση που είχε κάνει, είχε πει οτι πληρώνουν περισσότερους από οποιονδήποτε Αμερικανό στην ιστορία.

For those wondering, I will pay over $11 billion in taxes this year