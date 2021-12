Δωρεάν multiplayer δράση θα προσφέρει αυτό το Σαββατοκύριακο το PlayStation

Δεν θα απαιτείται για ένα διήμερο η ενεργή συνδρομή στην υπηρεσία PS Plus.

Χριστουγεννιάτικο δωράκι στους κατόχους PS4 και PS5 θα κάνει η Sony Interactive Entertainment, αφού όπως ανακοινώθηκε, στις 18 και 19 Δεκεμβρίου θα προσφέρεται δωρεάν η δυνατότητα για multiplayer gaming.

Για όσους δεν γνωρίζουν, για να παίξει κανείς διαδικτυακά με φίλους ή και αγνώστους στις κονσόλες PlayStation απαιτείται συνδρομή στην υπηρεσία PS Plus.

Αυτή η προϋπόθεση δεν θα ισχύει από τις 18 έως και τις 19 Δεκεμβρίου, όπως ανακοίνωσε η ιαπωνική εταιρεία.

Dive into the online multiplayer modes of your favorite PS4 and PS5 games without a PlayStation Plus membership during our Online Multiplayer Weekend from Dec 18 @ 12:01AM to Dec 19 11:59PM (local time) pic.twitter.com/WXMW4lUCYM