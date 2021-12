Τρομακτικό ατύχημα: Νεόνυμφοι Ινδοί έπεσαν από κούνια 3,5 μέτρων κατά την είσοδο του γάμου τους (vid)

Το ατύχημα συνέβη στην Ινδία και το ζευγάρι είναι καλά.

Σε τραγωδία λίγο έλειψε να εξελιχθεί η φαντασμαγορική είσοδος ενός νεόνυμφου ζευγαριού που εμφανίστηκαν σε μια αιωρούμενη κούνια. Το ζευγάρι από την κεντρική Ινδία έκανε την είσοδό του πάνω σε μια κυκλική κούνια που βρισκόταν 3,5 μέτρα πάνω από το έδαφος και τη συνόδευσαν πολλά πυροτεχνήματα.

Ωστόσο, τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως τα είχαν προγραμματίσει, καθώς η κούνια έσπασε από τη μία πλευρά, με αποτέλεσμα το νεόνυμφο ζευγάρι να πέσει στο έδαφος από ύψος 3,5 μέτρων και τους καλεσμένους να παρακολουθούν έντρομοι.

Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, τόσο ο γαμπρός όσο και η νύφη τραυματίστηκαν ελαφριά και μισή ώρα αργότερα ήταν σε θέση να συνεχίσουν κανονικά τον γάμο τους.

Η εταιρεία που διοργάνωσε την τελετή, ζήτησε συγγνώμη για το περιστατικό αναλαμβάνοντας την ευθύνη, επικαλούμενη «τεχνικά θέματα». Υπάλληλος της εταιρείας ανέφερε σχετικά: «Κανείς δεν τραυματίστηκε στο περιστατικό. Η νύφη και ο γαμπρός είναι ασφαλείς».

Η εταιρεία έσπευσε να διασφαλίσει ότι δεν πρόκειται να επαναληφθούν άλλα τέτοια ατυχή περιστατικά στο μέλλον.

During a wedding function in Raipur, the bride and the groom were on a swing suddenly, the harness snaps and the couple take a tumble both of them are safe with minor injuries @ndtv @ndtvindia pic.twitter.com/ABHa2AMDtK