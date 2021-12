Η Fairlife L.C.C. ιδρύθηκε για να ξεκαθαρίσει το τοπίο γύρω από τον καρκίνο του πνεύμονα και η Πρόεδρος, Κορίνα Πατέλη - Bell, μιλά στο Gazzetta για το καλό που θέλει να κάνει και το έργο που θέλει να αφήσει στην κοινωνία.

«Όταν "έφυγε" ο Simon, σκέφτηκα πως έπρεπε να προσπαθήσω να αλλάξω το τοπίο στον καρκίνο του πνεύμονα».

Η Κορίνα Πατέλη - Bell «έχασε» τον Αύγουστο του 2020 τον σύζυγό της, Simon Bell, σε ηλικία 57 ετών, από καρκίνο του πνεύμονα. Ο ξαφνικός χαμός του άφησε πίσω πολύ πόνο, αλλά άφησε επίσης αγάπη και δύναμη. Τόσο στα δύο παιδιά του, Έρικ και Μελίνα, όσο και στην σύζυγό του, η οποία σκέφτηκε προς έπρεπε να δράσει με τον δικό της τρόπο, για να αλλάξει κάτι σε αυτό τον κόσμο και να γίνει λίγο καλύτερος.

Έτσι, ιδρύθηκε η «FairLife - Φροντίδα και Πρόληψη για τον καρκίνο του πνεύμονα», ο πρώτος μη κερδοσκοπικός κοινωνικός φορέας στην Ελλάδα που ασχολείται αποκλειστικά με τον Καρκίνο του Πνεύμονα και δημιουργήθηκε στη μνήμη του Simon Bell. Το Διοικητικό Συμβούλιο της FairLife LCC απαρτίζεται από άτομα με ισχυρό επαγγελματικό υπόβαθρο,αναγνωρισμένα για την εμπειρία τους στον αντίστοιχο τομέα. Η FairLife LCC είναι μέλος των ΕΛΛΟΚ, Ένωση Ασθενών Ελλάδος, LUCE, ELF, GLCC και IASLC και συνεργάζεται με πάνω από 10 επιστημονικές εταιρείες.

Στόχος της Fairlife L.C.C., της Κορίνας Πατέλη - Bell, αλλά και όσων συνεργάζονται με τον οργανισμό, είναι η ευαισθητοποίηση κι η ενημέρωση των πολιτών, αλλά και η βοήθεια και η ανακούφιση των ασθενών. Να γίνει η φωνή και η δύναμη για όλους τους ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα στη χώρα και ο συνοδοιπόρος των οικογενειών και των φροντιστών τους.

Με τον καρκίνο του πνεύμονα να είναι η Νο1 αιτία θανάτου από καρκίνο στη χώρα μας «ήρθαμε να καλύψουμε το κενό που υπάρχει στην ενημέρωση γύρω από τον καρκίνο του πνεύμονα», όπως λέει χαρακτηριστικά η κα Πατέλη - Bell, τονίζοντας ότι «η πρώιμη ανίχνευση, δίνει τη δυνατότητα καλύτερων θεραπευτικών επιλογών».

Μάλιστα, ήδη τον Νοέμβριο, που είναι και ο μήνας ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του πνεύμονα, διοργανώθηκε ημερίδα με θέμα «Καρκίνος του Πνεύμονα - πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση: Πρόγραμμα Προσυμπτωματικού Ελέγχου για τον Καρκίνο του Πνεύμονα στην Ελλάδα, είμαστε έτοιμοι;», ενώ γίνονται και διάφορες δράσεις, όπως το «Η Ζωή Να Κόβει Την Ανάσα», αλλά και το «Μαθαίνω - Ενεργώ - Ελπίζω».

Το επιστημονικό έργο του φορέα στηρίζεται και συντονίζεται από ειδικούς στον καρκίνο του πνεύμονα, από μια εξειδικευμένη διεπιστημονική ομάδα από την Ελλάδα και το εξωτερικό, με τη συνδρομή μιας συνεχώς αυξανόμενης ομάδας εθελοντών, ασθενών και φροντιστών, ώστε όλοι μαζί να μπορούν να συμβάλλουν, με όποιο τρόπο μπορούν, στη μείωση του φορτίου αυτής της νόσου στη χώρα μας.

Περισσότερα από την ίδια, στη συνέντευξή της στο Gazzetta



Η FairLife L.C.C. έχει κλείσει πάνω από ένα χρόνο «ζωής». Ποιος ο σκοπός του και πώς έχει βοηθήσει κόσμο μέχρι σήμερα;

Σκοπός της FairLife είναι να υποστηρίξει τον ασθενή που πάσχει από Καρκίνο του Πνεύμονα, από τη διάγνωση μέχρι τη θεραπεία. Αυτό, μπορούμε να το πετύχουμε μέσα από κατάλληλες παρεμβάσεις, σε συνεργασία με ανθρώπους που μοιράζονται τις ανησυχίες μας και ενώνουν τις φωνές τους με τη δική μας. Δεν θέλουμε κανένας ασθενής να νιώθει μόνος. Βασικός στόχος μας είναι, επίσης, να ευαισθητοποιούμε το κοινό και τους φορείς για τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης, στηρίζοντας προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του πνεύμονα.

Πώς πετυχαίνει τους στόχος του ο οργανισμός;



Μέσα σε 12 μήνες από την ίδρυσή του, ο φορέας της FairLife εργάζεται μεθοδικά για τους στόχους που έχει θέσει. Συνάπτει συνεργασίες με ανάλογες οργανώσεις του χώρου σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, στρέφεται στους νέους για να προωθήσει τη νοοτροπία και τη σημασία της πρόληψης, συστρατεύεται με ανθρώπους απ’ όλους τους χώρους, που αποτελούν έμπνευση με τον τρόπο ζωής τους. Πραγματοποιεί δράσεις σε όλη τη χώρα, συνδέοντας τον υγιεινό τρόπο ζωής με την πρόληψη και τέλος, κινητοποιεί εκπροσώπους της επιστημονικής κοινότητας, της Πολιτείας, της φαρμακοβιομηχανίας και των οργανώσεων ασθενών για να αντιμετωπίσουμε μαζί και πολύπλευρα τον καρκίνο του πνεύμονα.



Κατά τη διάρκεια της Ημερίδας σας, στις 15/11, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της μελέτης που εκπόνησε το Ινστιτούτο Πολιτικής Υγείας, υπό την επιστημονική ευθύνη του Καθηγητή Κ. Σουλιώτη. Μπορείτε να μοιραστείτε μαζί μας τα βασικά σημεία;

Πρόκειται, πράγματι, για μια πολύ σημαντική μελέτη που έγινε για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως η εφαρμογή του προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του πνεύμονα, με την αξονική τομογραφία χαμηλής δόσης ακτινοβολίας, οδηγεί σε σημαντική μείωση του ποσοστού των θανάτων, της τάξης του 25% και σε μείωση των απολεσθέντων χρόνων ζωής κατά 31%. Τα στοιχεία αυτά συμβαδίζουν με αντίστοιχες μελέτες σε άλλες χώρες και δείχνουν πως τα οφέλη του προσυμπτωματικού ελέγχου είναι πλέον αδιαμφισβήτητα.



Τι περιλαμβάνει ο προσυμπτωματικός έλεγχος για τον καρκίνο του πνεύμονα; Πόσο συμβάλλει αυτός στο να μην είναι πια ο καρκίνος του πνεύμονα η πρώτη αιτία θανάτου στην Ελλάδα;

Σωστά αναφέρετε πως ο καρκίνος του πνεύμονα είναι η πρώτη αιτία θανάτου από καρκίνο στην Ελλάδα και μάλιστα προκαλεί παραπάνω θανάτους από τον καρκίνο του μαστού, του παχέος εντέρου και του προστάτη μαζί. Η μόνη διαθέσιμη εξέταση που φαίνεται να είναι αποτελεσματική ως προσυμπτωματικός έλεγχος για τον καρκίνο του πνεύμονα είναι η αξονική τομογραφία χαμηλής δόσης (LDCT). Η εξέταση αυτή προτείνεται ως ετήσιος προληπτικός έλεγχος για ασθενείς που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο να εμφανίσουν καρκίνο του πνεύμονα.

Όπως είπαμε και προηγουμένως, το screening συμβάλλει αποδεδειγμένα με μείωση των θανάτων από τη νόσο κατά 25% στην Ελλάδα, άρα υπάρχει επιτακτική ανάγκη εφαρμογής του.

Πόσο σημαντική είναι η έγκαιρη διάγνωση και ποια είναι τα οφέλη για τον ασθενή και το σύστημα Υγείας.

Η έγκαιρη διάγνωση πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, γιατί σώζει ζωές. Ο καρκίνος του πνεύμονα είναι πλέον μείζον θέμα της Δημόσιας Υγείας και η πρώιμη ανίχνευσή του, δίνει τη δυνατότητα καλύτερων θεραπευτικών επιλογών, με σκοπό την πλήρη ίαση. Δυστυχώς, ο καρκίνος του πνεύμονα είναι ο "αόρατος "καρκίνος, διότι δεν παρουσιάζει συμπτώματα στα αρχικά του στάδια. Αυτό δυσχεραίνει κατά πολύ τη θεραπευτική προσέγγιση, αφού, όταν πια εμφανιστούν συμπτώματα και ο ασθενής αναζητήσει ιατρική βοήθεια, η νόσος βρίσκεται πια σε προχωρημένα στάδια. Η έγκαιρη διάγνωση προσφέρει, λοιπόν, μεγαλύτερες πιθανότητες πλήρους ίασης για τον ασθενή και μείωση κόστους θεραπείας για το Σύστημα Υγείας.

Από την εμπειρία σας, ο κόσμος στην Ελλάδα είναι ενήμερος σχετικά με τον καρκίνο του πνεύμονα και την πρόληψή του; Κι εν τέλει, είναι έτοιμος να κάνει το βήμα της εξέτασης και να μην τον κρατήσει πίσω ο φόβος;

Αναλογιζόμενοι την υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα (σύμφωνα με το Economist 2020), η Ελλάδα βρίσκεται στην κατώτερη θέση, μαζί με την Ουγγαρία/Φιλανδία/Ισπανία, για τη πρώιμη διάγνωση του καρκίνου του πνεύμονα. Δεν έχει (είχε) οργανωμένο σύλλογο ασθενών για τον καρκίνο του πνεύμονα, τo ΕΣΥ δεν καλύπτει τον προσυμπτωματικό έλεγχο με αξονική χαμηλής δόσης ακτινοβολίας, ενώ παράλληλα καλύπτει το κόστος εγκεκριμένων θεραπειών και φαρμάκων, χωρίς να καλύπτει τους απαραίτητους βιο-δείκτες. Τέλος, η Ελλάδα υστερεί σε αριθμό κλινικών μελετών και σε επίπεδο πρώιμης πρόσβασης, ενώ εντοπίζεται ανυπαρξία παρηγορητικής και ανακουφιστικής θεραπείας.



Μέσα από τις δράσεις της FairLife, ερχόμαστε καθημερινά σε επαφή με πολλούς και διαφορετικούς ανθρώπους. Έχουμε, λοιπόν, διαπιστώσει πως υπάρχει ένα κενό ενημέρωσης γύρω από τον καρκίνο του πνεύμονα και, κατά συνέπεια, για την πρόληψη της νόσου. Ο κόσμος διψά να μάθει περισσότερα, παρόλο που στην Ελλάδα δεν υπάρχει η νοοτροπία της πρόληψης. Φυσικά, παίζει συχνά ρόλο και το αίσθημα του φόβου, που λειτουργεί αποτρεπτικά για μια προληπτική εξέταση. Όμως, είμαι σίγουρη πως εστιάζοντας στην εκπαίδευση για την αντίληψη του κινδύνου και κάνοντας προσωποποιημένες παρεμβάσεις αλλαγής της συμπεριφοράς, τα αποτελέσματα θα είναι θεαματικά.



Η Fairlife L.C.C. ιδρύθηκε στη μνήμη του συζύγου σας, Simon Bell. Πώς ο πόνος σας, σας έδωσε δύναμη για αυτό το σπουδαίο έργο της ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης;



Η απώλεια του συζύγου μου άλλαξε τη δική μου ζωή και εκείνη των παιδιών μου. Δεν μπορείς να το δεχτείς. Από την ημέρα της διάγνωσης, ο αγώνας ήταν καθημερινός και ανελέητος. Δεν ήταν μόνο η ασθένεια, ήταν κι ο χρόνος που πίεζε, ήταν και τα εμπόδια που αντιμετωπίσαμε στη διαγνωστική και θεραπευτική διαδικασία. Όταν έφυγε ο Simon, σκέφτηκα πως έπρεπε να προσπαθήσω να αλλάξω το τοπίο στον καρκίνο του πνεύμονα. Και ναι, πράγματι, ο πόνος μου έδωσε την ώθηση να ξεκινήσω τη FairLife. Από την αρχή κιόλας, υπήρχε ένα κύμα συμπαράστασης από εθελοντές, φίλους, επιστήμονες, ανθρώπους που ήθελαν να μοιραστούν την προσωπική τους ιστορία. Αυτή η συμπαράσταση είναι η κινητήρια δύναμη του φορέα μας.



Τι ελλείψεις και κενά διαπιστώσατε ότι υπάρχουν, μέσα από την προσωπική σας περιπέτεια;



Πρώτα απ’ όλα, υπάρχει ένα κενό στην ενημέρωση και τη συντονισμένη πληροφόρηση γύρω από τον καρκίνο του πνεύμονα. Λείπει η ενημέρωση για την πρόληψη της νόσου, που αφορά καπνιστές, αλλά όχι μόνο. Λείπει η σωστή πληροφόρηση για τα συμπτώματα της ασθένειας, κυρίως τα λιγότερο γνωστά στο ευρύ κοινό. Στην Ελλάδα, υπάρχουν λίγες κλινικές μελέτες κι αυτό συνεπάγεται μειωμένες πιθανότητες εναλλακτικής θεραπείας. Καινοτόμα φάρμακα που βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο κλινικών δοκιμών στο εξωτερικό, παραμένουν απροσπέλαστα στη χώρα μας, για λόγους γραφειοκρατικούς και νομοθετικούς. Αυτό συνέβη στην περίπτωση του Simon. Είναι, επίσης, απαραίτητο να υπάρχει μια ολιστική προσέγγιση των αναγκών του ασθενή και της οικογένειας μέσα από την ανακουφιστική θεραπεία, γιατί οι ανάγκες διαφοροποιούνται σύμφωνα με την πορεία της νόσου. Υπάρχουν τόσα πολλά που μπορούν να γίνουν. Ελπίδα μας είναι να συμβάλλουμε στην κάλυψη όσο το δυνατόν περισσότερων κενών που συναντά ο ασθενής που αντιμετωπίζει τον καρκίνο του πνεύμονα.

Με την FairLife, θελήσαμε να καλύψουμε το κενό της ύπαρξης ενός συλλόγου ασθενών για τους ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα προκειμένου να επιτευχθεί:

Αντιπροσώπευση των ασθενών στους αρμόδιους φορείς και συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων/στρατηγική για τον ΚτΠ στην Ελλάδα

Να προσφέρουμε ψυχοκοινωνική και υλική αρωγή σε ομάδες υψηλού κινδύνου για αποτελεσματική πρόσβαση σε νέες μεθόδους, κλινικές μελέτες και νέα φάρμακα

Να συντονίσουμε ενέργειες ανάμεσα στις επιστημονικές εταιρείες, τις φαρμακευτικές εταιρείες και τους αρμόδιους φορείς ώστε να βελτιωθεί η αντιμετώπιση των ασθενών με ΚτΠ

Να ευαισθητοποιήσουμε και να ενημερώσουμε το ευρύ κοινό σε συνεργασία με την πολιτεία και τους επιστημονικούς φορείς για τον προσυμπωματικό έλεγχο

Κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου, η Fairlife L.C.C., κινητοποίησε το κοινό ανά την Ελλάδα μέσω της δράσης «Η Ζωή να κόβει την Ανάσα», ενισχύοντας την αξία της φυσικής άσκησης, αλλά και της ψυχικής υγείας, ως προϋποθέσεις για την πρόληψη και τη διατήρηση της υγείας μας. Μιλήστε μας για την απήχηση αυτής της δράσης.



Όλος ο Νοέμβριος ήταν κυριολεκτικά ένας μήνας "εν δράσει" για τη FairLife. Διαλέξαμε τον Νοέμβριο για να εντείνουμε τις δράσεις μας, γιατί είναι ο Μήνας Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του πνεύμονα. Ο νέος θεσμός, τα "Ασκληπιεία εν δράσει" και διάφορες διαδικτυακές μας δράσεις προώθησαν τον υγιεινό τρόπο ζωής και τη ψυχική υγεία ως μέσο πρόληψης, όπως πρότειναν οι γιατροί στην αρχαιότητα. Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν συγκινητική. Τόσο στο διαδίκτυο, όσο και με τη φυσική τους παρουσία, ήθελαν να μας γνωρίσουν, να συμμετέχουν στις δραστηριότητες και να στηρίξουν την προσπάθεια του φορέα. Αυτό μας έδειξε πως υπάρχει πραγματική ανάγκη του κόσμου να μάθει και να βοηθήσει. Είναι η καλύτερη επιβράβευση και η μεγαλύτερη ώθηση για να συνεχίσουμε το έργο που έχουμε οραματιστεί.



Πρόσφατα «εγκαινιάσατε» και την ενότητα «Μαθαίνω - Ενεργώ - Ελπίζω». Πείτε μας λίγα λόγια γι' αυτή.

Η ενότητα "Μαθαίνω - Ενεργώ - Ελπίζω" είναι μέρος της ιστοσελίδας μας. Ουσιαστικά, πρόκειται για μια θεματική βιβλιοθήκη, όπου μπορεί ο καθένας ψηφιακά να αναζητήσει πληροφορίες γύρω από τον καρκίνο του πνεύμονα. Όταν διαγνώστηκε ο Simon, βρεθήκαμε ξαφνικά με δεκάδες ερωτήματα σχετικά με την ασθένεια. Πληροφορία υπήρχε, αλλά διάσπαρτη, όχι συντονισμένη. Στο "Μαθαίνω-Ενεργώ-Ελπίζω", η ενημέρωση καλύπτει όλη τη διαδρομή μέσα από τη νόσο, υποστηρίζοντας τον ασθενή τη στιγμή που το έχει ανάγκη. Οι πληροφορίες δίνονται με σαφή και απλό τρόπο μέσα από ομιλίες, συνεντεύξεις και video. Καλύπτονται πολλά θέματα, όπως πρόληψη, περιγραφή της νόσου, κλινικές μελέτες και θεραπευτικές επιλογές. Δημιουργήσαμε την ενότητα για να προσφέρουμε στο κοινό αυτό που θα θέλαμε κι εμείς να υπήρχε, όταν αντιμετωπίζαμε, σαν οικογένεια, τον καρκίνο του πνεύμονα. Θα μας βοηθούσε να έχουμε μια ρεαλιστική και θετική στάση απέναντι στη νόσο. Να γνωρίζαμε περισσότερα. Το χρειαζόμασταν τότε.

Σε συνάρτηση με την ενότητα ‘’Μαθαίνω - Ενεργώ - Ελπίζω’’, λειτουργεί και η FairLine 11157, τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης και υποστήριξης της για τον Καρκίνο του Πνεύμονα.

Βέβαια, χωρίς την υποστήριξη των φαρμακευτικών εταιρειών ΑMGEN, BMS, PFIZER, ROCHE, MSD, NOVARTIS, TAKEDA & LILLY και του διεθνούς φορέας Lung Ambition Alliance, αυτό δεν θα ήταν εφικτό.



Ποια είναι τα μελλοντικά σχέδια της Fairlife L.C.C.;



Οι στρατηγικές προτεραιότητες της FairLife είναι:

Αποζημίωση του προ-συμπτωματικού ελέγχου για ασθενείς υψηλού κινδύνου για ΚτΠ

Αποζημίωση όλων των απαραίτητων βιοδεικτών για τον ΚτΠ

Αύξηση του αριθμού κλινικών μελετών στη χώρα μας και καλύτερη πρόσβαση των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες.

Βασικός μας στόχος η μείωση θνησιμότητας με αρχικό στόχο τον διπλασιασμό της 5ετους επιβίωσης των ασθενών έως το 2025

Η FairLife θα συνεχίσει δυναμικά να εργάζεται για να βελτιώσει το τοπίο γύρω από τον καρκίνο του πνεύμονα, στην Ελλάδα.

Θα συνεχίσει τις δράσεις της, για να αφυπνίσει το κοινό και τους αρμόδιους φορείς σχετικά με την αναγκαιότητα της πρόληψης και τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης για το μέλλον του ασθενή.

Θα συνεχίσει να συνεργάζεται με ξεχωριστούς ανθρώπους, που θα προωθούν το μήνυμα "Η Ζωή να κόβει την Ανάσα και όχι ο καρκίνος του πνεύμονα."

Θα βρίσκεται δίπλα στους νέους, οργανώνοντας μαθητικούς διαγωνισμούς και καμπάνιες που καλούν τη νέα γενιά να αντισταθεί στο κάπνισμα και στο άτμισμα.

Θα σκύβει πάνω στον άνθρωπο - ασθενή και τους φροντιστές, προσφέροντας στήριξη αλλά και πρακτική βοήθεια, όσο και όπου μπορεί.

Είναι τόσα πολλά αυτά που θέλουμε να πετύχουμε.

Δεν έχουμε όρια, μόνο στόχους.

Οραματιζόμαστε έναν κόσμο χωρίς καρκίνο του πνεύμονα.

Και είμαι σίγουρη ότι το αστέρι του Σάιμον, που ήταν πάντα άνθρωπος της προσφοράς, μας φωτίζει συνεχώς το δρόμο και μας καθοδηγεί.

Το Who is Who της Κορίνας Πατέλη - Bell



Η Κορίνα Πατέλη - Bell είναι πρόεδρος του μη κερδοσκοπικού οργανισμού, FairLife LCC, Τreasurer of LuCE. To 2003 παντρεύτηκε τον Simon Bell και απέκτησαν δύο παιδιά. Από τον Αύγουστο του 2019 και έως την στιγμή που ο Simon Bell άφησε την τελευταία του πνοή, τον Αύγουστο του 2020, από τον καρκίνο του πνεύμονα, στάθηκε δίπλα του, συνοδεύοντάς τον στις αμέτρητες ακτινοβολίες, άπειρες χημειοθεραπείες, μεταγγίσεις, νοσηλείες και ταξίδια στο εξωτερικό. Η διαδρομή αυτή, της έδωσε τη δύναμη να οραματιστεί και να υλοποιήσει μαζί με μια ομάδα διακεκριμένων επαγγελματιών και συν-οδοιπόρων τον μη κερδοσκοπικό κοινωνικό φορέα «FairLife Φροντίδα και Πρόληψη για τον καρκίνο του πνεύμονα». Τον Μάϊο του 2021, στις εκλογές του Ευρωπαϊκού φορέα για τον Καρκίνο του Πνεύμονα Lung Cancer Europe, η Πρόεδρος του FairLife LCC, Κορίνα Πατέλη - Bell, εκλέχθηκε #treasurer ως μέλος του ΔΣ.

Ξεκίνησε την επαγγελματική της δραστηριότητα στο χώρο του τουρισμού και της ναυτιλίας και από το 1988 εντάχθηκε στον κλάδο της Eπικοινωνίας και του Μάρκετινγκ. Φοίτησε στο τμήμα Management του Deree College και ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό της (ΜΒΑ in Marketing) στο Πανεπιστήμιο Leicester της Μεγάλης Βρετανίας. Για περίπου δύο δεκαετίες δραστηριοποιήθηκε στο χώρο της αυτοκινητοβιομηχανίας, ως Διευθύντρια Εταιρικής Επικοινωνίας στην εταιρεία FCA Greece, θυγατρική της Fiat Chrysler Automobiles. Διαχειρίστηκε σύνθετα και πολύπλοκα έργα με απαιτήσεις για αποτελεσματική διαχείριση πόρων και συντόνισε ομάδες δεκάδων συνεργατών. Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής της πορείας, υλοποίησε σειρά ενεργειών εταιρικής κοινωνικής ευθύνης με κοινωνικό και πολιτιστικό χαρακτήρα και συνεργάστηκε με διεθνείς και τοπικούς φορείς, λαμβάνοντας πολλές εταιρικές και προσωπικές διακρίσεις. Εκτός από την αυτοκινητοβιομηχανία, εργάστηκε για 14 χρόνια στον Όμιλο Επιχειρήσεων Κiriacoulis Μediterranean (ηγέτης στον κλάδο του θαλάσσιου τουρισμού με δυναμική παρουσία στην ανάπτυξη μαρινών και real estate).

Photo Credits: Κορίνα Πατέλη - Bell, Fairlife L.C.C.