Ceo απέλυσε μέσω zoom 900 υπαλλήλους: «Αν συμμετέχετε σε αυτήν την κλήση, είστε μέρος της άτυχης ομάδας που απολύεται» (vid)

«Αν συμμετέχετε σε αυτήν την κλήση, είστε μέρος της άτυχης ομάδας που απολύεται» είπε.

Σάλο έχει προκαλέσει στις ΗΠΑ, τόσο η κίνηση όσο και ο τρόπος, της εταιρείας «Better», η οποία απέλυσε 900 υπαλλήλους μέσω κλήσης… zoom, τη στιγμή μάλιστα που είχε λάβει οικονομική «ένεση» ύψους 750 εκατομμυρίων δολαρίων.

Σύμφωνα με το Forbes, ο CEO της εταιρείας ψηφιακών στεγαστικών δανείων, με έδρα σε Καλιφόρνια, Βόρεια Καρολίνα και Τέξας ανακοίνωσε την απόλυση του 9% των εργαζομένων του, με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας μάλιστα να το ανακοινώνει μέσω διαδικτυακής σύνδεσης στο zoom.

«Δεν έχω καλά νέα», ακούγεται να λέει στο βίντεο ο CEO της Zoom: «Η αγορά έχει αλλάξει όπως γνωρίζετε και πρέπει να κινηθούμε μαζί της για να επιβιώσουμε. Μόνο όσοι επρόκειτο να απολυθούν προσκλήθηκαν στην τηλεδιάσκεψη. Αν συμμετέχετε σε αυτήν την κλήση, είστε μέρος της άτυχης ομάδας που απολύεται».

Στη συνέχεια είπε: «Η απασχόλησή σας σε εμάς τερματίζεται άμεσα» ενώ στη συμπλήρωσε για τον ίδιο, λέγοντας πως «την τελευταία φορά που το έκανα αυτό, έκλαψα. Αυτή τη φορά, ελπίζω να είμαι πιο δυνατός»!

