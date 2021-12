Πως η φράση «είναι εδώ η Άντζελα;» σώζει γυναίκες που βρίσκονται σε κίνδυνο στην Αγγλία

H κωδική φράση «είναι εδώ η Άντζελα;» φαίνεται πως σώζει γυναίκες από τον κίνδυνο στην Αγγλία και ο Άνταμ Πότερ εξηγεί τι πρέπει να κάνει η κάθε πλευρά σε αυτή την περίπτωση.

Τα περιστατικά παρενοχλήσεων και κακοποιήσεων των γυναικών στην Αγγλία (καλά, όχι μόνο) έχουν αυξηθεί ραγδαία, ενώ σε «λαίλαπα» έχει εξελιχθεί το «χάπι του βιασμού» που ρίχνουν στα μπαρ στα ποτά γυναικών.

Έχουν ξεκινήσει πολλές εκστρατείες ενημέρωσης αλλά και πρόληψης στο νησί και η κωδική φράση «είναι εδώ η Άντζελα;» φαίνεται πως σώζει γυναίκες από τον κίνδυνο, αλλά και γενικότερα ανθρώπους που φαίνονται να βρίσκονται σε μη ασφαλή κατάσταση ή να απειλούνται σε μπαρ, κλαμπ και γενικότερα νυχτερινούς χώρους.

We have relaunched the 'Ask for Angela' initiative.



If you are feeling unsafe on a night-out then you can approach venue staff and ask them for ‘Angela’.



This code-phrase will indicate that you need support and a trained member of staff will come and help you. pic.twitter.com/GtnsLzZKvn