Νέο σοκ στις ΗΠΑ: Τρεις νεκροί και έξι τραυματίες από πυροβολισμούς 15χρονου σε λύκειο στο Μίσιγκαν (vids)

Τουλάχιστον τρεις μαθητές σκοτώθηκαν και άλλοι έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν ένας ένοπλος, 15 ετών, άνοιξε πυρ μέσα στο Λύκειο Όξφορντ, στο Μίσιγκαν, έγινε γνωστό από τον σερίφη της περιοχής.

Μεταξύ των τραυματιών είναι και ένας εκπαιδευτικός.

#BREAKING : Three people killed, six others injured in active shooter incident at high school in Oxford, Michigan; 15-year-old gunman arrested - WJBK pic.twitter.com/twmhx2wmMf

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο Fox2Detroit, το Λύκειο έχει αποκλειστεί. Ο σερίφης είπε ότι ένας ύποπτος έχει προσαχθεί και ένα όπλο κατασχέθηκε. Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, ο δράστης ήταν ένας.

Οι πυροβολισμοί ξεκίνησαν γύρω στη 1, τοπική ώρα.

Μια μαθήτρια, η Σαβάνα, που μίλησε στο κανάλι, είπε ότι στο σχολείο γίνονται τακτικά ασκήσεις για την αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών και όλοι ήξεραν τι να κάνουν.

Ένας γονιός, που περίμενε απ’ έξω, μέσα στο αυτοκίνητό του, είπε ότι ο γιος του κρύφτηκε σε μια αίθουσα όταν ακούστηκαν οι πυροβολισμοί και δεν έχει τραυματιστεί.



BREAKING: Three students killed in school shooting in #Michigan



After deadly school shooting, reporter asks School Superintendent: “Can you talk to me about why you didn’t have metal detectors?” pic.twitter.com/R2Wdcsb3f0