Καθησυχάζει η πρόεδρος του Νοτιοαφρικανικού Ιατρικού Συλλόγου για την παραλλαγή «Όμικρον»: «Ήπια ασθένεια, δεν έχει ανιχνευθεί σε εμβολιασμένους»!

Η Angelique Coetzee ανέφερε οι ασθενείς έχουν πόνο στους μύες, κόπωση και για 1-2 μέρες δεν αισθάνονται καλά. Δεν υφίστανται απώλεια γεύσης ή όσφρησης. Μπορεί να έχουν ελαφρύ βήχα.

Την ώρα που μία-μία οι χώρες της Ευρώπης ανακοινώνουν επιβεβαιωμένα κρούσματα από τη νέα παραλλαγή κορονοϊού, την «Όμικρον» και στην Ελλάδα πέντε ναυτικοί που ήρθαν από χώρες της Αφρικής μπήκαν σε προληπτική καραντίνα, η πρόεδρος του Νοτιοαφρικανικού Ιατρικού Συλλόγου εμφανίζεται καθησυχαστική.

Η Angelique Coetzee ανέφερε λοιπόν ότι «η νέα παραλλαγή του κορονοϊού «Όμικρον» έχει ως αποτέλεσμα μια ήπια ασθένεια, χωρίς εμφανή συμπτώματα».

Good news for your morning.



“The new Omicron variant of the Coronavirus results in MILD disease, WITHOUT prominent symptoms.” -Angelique Coetzee, the chairwoman of the South African Medical Association.