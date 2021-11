«Οδικός χάρτης» για Χριστούγεννα χωρίς lockdown: Το σχέδιο της κυβέρνησης και τι θα κρίνει τα νέα μέτρα (vid)

Τα μαθηματικά μοντέλα της κυβέρνησης για την εξέλιξη της πανδημίας και για το εάν θα κάνουμε Χριστούγεννα με τα πάντα ανοιχτά.

Η κυβέρνηση διαμηνύει ότι δεν πρόκειται να πάμε σε lockdown και πως ακόμη κι αν χρειασθούν πρόσθετα περιοριστικά μέτρα, θα αφορούν στους ανεμβολίαστους.

Ωστόσο σύμφωνα με ρεπορτάζ που μεταδόθηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star, ο οδικός χάρτης για το πώς θα κάνουμε Χριστούγεννα, που σχεδιάζει η κυβέρνηση, έχει τρία ξεκάθαρα «Ναι».

Μετακινήσεις

Mε την εκτίμηση που υπάρχει για την πορεία της πανδημίας, θα επιτρέπονται κανονικά οι μετακινήσεις από νομό σε νομό

Ξενοδοχεία

Τα ξενοδοχεία θα λειτουργήσουν κανονικά και για ανεμβολίαστους με την υποχρέωση να έχουν είτε αρνητικό ράπιντ είτε μοριακό τεστ.

Ανοιχτή αγορά

Στόχος είναι η χριστουγεννιάτικη αγορά να λειτουργήσει πλήρως με μέτρα και τεστ. Ούτε σκέψη για lockdown.

Πρόθεση της κυβέρνησης είναι να πει και δύο «όχι» σε εισηγήσεις ειδικών που ήδη ακούγονται σύμφωνα με το Star. Αυτές είναι:

Club και bar

Να μην αλλάξει τίποτα και να μην υιοθετήσει την μείωση της πληρότητας ή το να είναι καθήμενοι οι θαμώνες στα κλαμπ και στα μπαρ

Σούπερ μάρκετ

Το ίδιο «όχι» και για τα σούπερ μάρκετ, να μη χρειάζονται δηλαδή rapid test για να ψωνίσουν οι ανεμβολίαστοι.

Υπάρχουν όμως και ορισμένα μέτρα που μπορεί να συζητήσει.

Take Away - Click Away

Η κυβέρνηση συζητά το να εφαρμόσει take away για να μην μπαίνουν ανεμβολίαστοι στην εστίαση, αλλά και click away για να μην μπαίνουν για ψώνια μέσα στα εμπορικά.

Στο «μπορεί» περιλαμβάνεται και το ενδεχόμενο επιβολής τρίτου rapid test την εβδομάδα για τους ανεμβολίαστους εργαζόμενους. Αλλά κι αυτά τα μέτρα θα εξαρτηθεί αν θα ληφθούν από την πορεία της πανδημίας και την αύξηση των εμβολιασμών.