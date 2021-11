Hellbound: Γιατί είναι αστεία η όποια σύγκρισή του με το Squid Game του Netflix

Τo Hellbound είναι η νέα νοτιοκορεάτικη σειρά του Netflix, που κατάφερε να ρίξει το Squid Game από την παγκόσμια κορυφή. Και δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τον προκάτοχό του.

Ας το παραδεχτούμε. Πριν μερικά χρόνια ήταν οι ισπανικές σειρές, αυτές που θριάμβευαν στο Netflix και σήμερα τη θέση τους έχουν πάρει τα τηλεοπτικά προγράμματα από τη Νότια Κορέα. Η επιτυχία του Squid Game άνοιξε έναν καινούργιο κόσμο, τόσο στο κοινό, όσο και στους δημιουργούς.

Βλέπεις, η συγκεκριμένη σειρά από τη Νότια Κορέα κατάφερε μέσα σε ένα μήνα να γίνει η πιο προβεβλημένη στην ιστορία της streaming πλατφόρμας και να της αποφέρει ταυτόχρονα τρομερά έσοδα. Θέλοντας, λοιπόν, να εκμεταλλευτούν όλη αυτή την παγκόσμια τρέλα για την νοτιοκορεατική ποπ κουλτούρα, το Netflix έριξε στη μάχη πριν μερικές ημέρες το Hellbound, ένα δυστοπικό θρίλερ, το οποίο γρήγορα «εκθρόνισε» το Squid Game στην παγκόσμια αγορά.

Όσον αφορά το ελληνικό top-10, τη στιγμή που γράφονταν αυτές οι γραμμές, η νοτιοκορεατική σειρά βρισκόταν στη δεύτερη θέση, ωστόσο ξεπέρασε το Squid Game σε περισσότερες από 80 χώρες μέσα σε μόλις 24 ώρες από την κυκλοφορία του, σύμφωνα με το Fix Patrol.

Αν και σχεδόν κάθε άρθρο στο διαδίκτυο (μαζί και αυτό που διαβάζεις τώρα) βάζει το Hellbound δίπλα στο Squid Game, η αλήθεια είναι πως κάθε σύγκριση αυτών των δύο σειρών είναι πραγματικά αστεία. Είναι σαν να συγκρίνεις τον Σασμό με τους Συμπέθερους από τα Τίρανα απλά και μόνο επειδή είναι ελληνικές σειρές. Ακραίο παράδειγμα, αλλά πιάνεις το point.

Οι δύο σειρές, λοιπόν, μπορεί να προέρχονται από τη Νότια Κορέα, όμως το story τους είναι εντελώς διαφορετικό. Το ίδιο και ο τρόπος με τον οποίο αυτό παρουσιάζεται στο τηλεοπτικό κοινό. Αρχικά, να πούμε ότι με το Hellbound πριν καν ακόμη πατήσεις το play στο Netflix, θα πρέπει να νιώθεις ασφαλής. Κι αυτό γιατί σκηνοθέτης της σειράς είναι ο Yeon Sang-ho, ο οποίος είχε γίνει αρκετά γνωστός το 2016 με την μεγάλη επιτυχία Train to Busan.

Στα έξι επεισόδια του Hellbound δεν υπάρχουν ζόμπι, αλλά πρωταγωνιστικό ρόλο παίζουν οι απλοί καθημερινοί άνθρωποι, με τους οποίους μπορείς να ταυτιστείς. Στον δυστοπικό του κόσμο, ο πλανήτης έχει μετατραπεί σε μια ζωντανή κόλαση. Υπερφυσικά όντα από τον Κάτω Κόσμο προσγειώνονται στη Γη, με σκοπό να τιμωρήσουν τους «αμαρτωλούς». Μια ομάδα πιστών, που ονομάζεται Νέα Αλήθεια, εμφανίζεται μέσα σε αυτό το χάος, ενώ άλλοι προσπαθούν να αποκαλύψουν την αλήθεια πίσω από τα όσα διαδραματίζονται.

