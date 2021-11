Σοκ στη Σερβία με νεκρούς: Έκρηξη σε εργοστάσιο με ρουκέτες (vids)

Δύο νεκροί από εκρήξεις σε εργοστάσιο παραγωγής ρουκετών αντιχαλαζικής προστασίας.

Δύο εργαζόμενοι νεκροί και 16 τραυματίες είναι ο απολογισμός των εκρήξεων που σημειώθηκαν σήμερα το απόγευμα σε εργοστάσιο πυρομαχικών, 15 χιλιόμετρα έξω από το Βελιγράδι. Όπως αναφέρθηκε από τις αρχές οι εκρήξεις συνέβησαν στο τμήμα παραγωγής ρουκετών αντιχαλαζικής προστασίας και συγκεκριμένα στην αποθήκη όπου φυλάσσονταν 500 ρουκέτες και οι οποίες περιείχαν συνολικά 30 κιλά εύφλεκτης ύλης.

