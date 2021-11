Η Rockstar Games απολογείται για τα πολλά προβλήματα του Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition

Η συλλογή ήρθε και ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων από τους παίκτες που διαμαρτύρονταν non stop.

Το Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition κυκλοφόρησε πρόσφατα στην αγορά, αλλά τα προβλήματα στα τρία παιχνίδια ξεσήκωσαν θύελλα αντιδράσεων στους fans.

Από περιπτώσεις που ο καιρός μπλόκαρε τη συνολική απόδοση της εικόνας, έως και σημεία που η δράση δεν μπορούσε να έχει καν φυσιολογική ροή.

Η Rockstar Games θέλησε να ζητήσει συγγνώμη για τα προβλήματα και πως έχουν ήδη ξεκινήσει οι διαδικασίες για βελτιώσεις και διορθώσεις που θα έρθουν σύντομα και για τα τρία παιχνίδια.

Το Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition κυκλοφορεί για τα PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S και Nintendo Switch, ενώ θα ακολουθήσουν στις αρχές του 2022 εκδόσεις για iOS και Android.