Τα τρία video games με τα οποία θα «κολλήσουμε» το 2022

Πιάσε το ημερολόγιο και κύκλωσε ημερομηνίες!

Αν είσαι gamer, τότε ξέρεις πολύ καλά πως το 2022 θα είναι χρονιά - σταθμός στην ιστορία του gaming. Όχι ότι θα πρέπει να έχεις παράπονο από τη φετινή δηλαδή - μια χαρά παιχνίδια κυκλοφόρησαν. Απλά εκείνα που έχουν ανακοινωθεί για του χρόνου, απλά δε χάνονται! Τα σπουδαία AAA blockbusters είναι πολλά και ποικίλα, όμως εμείς επιλέξαμε τα τρία εκείνα, τις ημερομηνίες κυκλοφορίας των οποίων θα πρέπει να μαρκάρεις στο καλεντάρι σου - για να μη σου πούμε ότι θα πρέπει να προπαραγγείλεις από τώρα για να ‘χεις το κεφάλι σου ήσυχο. Μπορείς να φανταστείς περί ποιων πρόκειται;

Horizon Forbidden West

18 Φεβρουαρίου 2022 - PS5, PS4

Αν δεν έχεις πάρει ακόμα PS5, το Horizon Forbidden West είναι η μία από τις δύο εξαιρετικές αφορμές που μπορούμε να σκεφτούμε. Η Guerrilla Games έκανε το θαύμα της και με κάποιον μαγικό τρόπο κατόρθωσε να πάρει το ήδη αψεγάδιαστο κόνσεπτ του Horizon Zero Dawn και να το κάνει -απ’ ό,τι έχουμε δει ως τώρα- ακόμα καλύτερο. Για άλλη μια φορά θα βρεθούμε παρέα με την Aloy σε έναν ανοιχτό κόσμο αλλιώτικο από τους άλλους, γεμάτο μηχανικούς δεινοσαύρους, ζώα και τέρατα. Όσο για το τι έχει συμβεί και οι δυτικές Πολιτείες των ΗΠΑ έχουν βρεθεί σε αυτή την κατάσταση, θα το ανακαλύψουμε… Στο Horizon Forbidden West ωστόσο η εξερεύνησή του κόσμου του θα είναι ακόμα πιο απολαυστική χάρη σε ορισμένες προσθήκες και βελτιώσεις. Ενδεικτικά προσφέρονται νέες δυνατότητες μετακίνησης και σκαρφαλώματος, μάχες με πλουσιότερο ρεπερτόριο κινήσεων και μεγαλύτερη ποικιλία τοποθεσιών. Στα παραπάνω πρόσθεσε την απτική ανάδραση του χειριστηρίου, τον 3D ήχο και τους πρακτικά μηδενικούς χρόνους φόρτωσης -χάρη στον SSD δίσκο του PS5- και έκλεισες!

Elden Ring

25 Φεβρουαρίου 2022 - Xbox Series X|S, PS5, Xbox One, PS4, PC

Η περίπτωση του Elden Ring είναι αυτό που λένε «one of a kind». Σκέψου απλά ότι την παραγωγή του υπογράφει ο Hidetaka Miyazaki της FromSoftware (Demon’s Souls, Dark Souls, Sekiro) με το παιχνίδι να εξελίσσεται σε έναν κόσμο φτιαγμένο από τον George R. R. Martin (Game of Thrones κανείς;), με άλλα λόγια ένας συνδυασμός που όμοιό του δεν έχουμε δει στα χρονικά του gaming. Το παιχνίδι έχει σαφείς επιρροές από το gameplay της σειράς Souls, όντας ένα action με στοιχεία RPG. Οι μάχες του μοιάζουν βγαλμένες από χορογραφίες με εκπληκτικές κινήσεις κόντρα σε φρικιαστικούς εχθρούς που κόβουν την ανάσα. Βασίζονται σε έναν συνδυασμό melee και μαγείας, υποστηρίζουν stealthy προσεγγίσεις αλλά και έφιππες εφορμήσεις. Το στόρι του παιχνιδιού θυμίζει κάτι από Lord of the Rings καθώς εξελίσσεται στα Lands Between με το περίφημο Elden Ring να έχει καταστραφεί και τα απομεινάρια του να συντηρούν το κακό στον κόσμο. Ο παίκτης καλείται να ταξιδέψει από άκρη σε άκρη, να βρει τα κομμάτια του δαχτυλιδιού προκειμένου να το αποκαταστήσει και να γίνει εκείνος o Elden Lord. Ευκολάκι.

God of War Ragnarok

2022 - PS5, PS4

Ο έτερος από τους δύο λόγους για τους οποίους αξίζει να πάρει κανείς PS5 το συντομότερο δυνατόν. Το God of War Ragnarok θα κυκλοφορήσει βέβαια και στο PS4 όμως στο next-gen σύστημα της Sony το όλο αποτέλεσμα θα είναι το κάτι άλλο -δες το τελευταίο χρονικά τρέιλερ που δόθηκε στη δημοσιότητα και θα καταλάβεις. Σε ό,τι αφορά το παιχνίδι, μιλάμε για ένα sequel του God of War του 2018. Για την ακρίβεια, τα γεγονότα του εκτυλίσσονται περί τα τρία χρόνια αργότερα, με τον Kratos να είναι το ίδιο μονόχνοτος και τον Atreus έφηβος. Στο νέο επεισόδιο της σειράς, πατέρας και γιος προσπαθούν να εμποδίσουν το Ragnarok (η μάχη του τέλους του κόσμου κατά τη Σκανδιναβική μυθολογία). Για να τα καταφέρουν θα χρειαστεί να βρουν τις απαντήσεις σε κάμποσα ερωτήματα έχοντας απέναντί τους θνητούς και θεούς -όπως τον Thor και τη Freya. Οι μάχες δείχνουν υπέροχες, το στοιχείο της εξερεύνησης είναι για άλλη μια φορά έντονο ενώ ο κόσμος του παιχνιδιού φαντάζει εντυπωσιακότερος και πιο ζωντανός από ποτέ. Δε χάνεται για κανέναν λόγο.