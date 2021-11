Ένας νεκρός και ένας τραυματίας από έκρηξη αυτοκινήτου στο Λίβερπουλ, έρευνα από την αντιτρομοκρατική (vid)

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα σενάρια για το αιματηρό περιστατικό.

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλος ένας τραυματίστηκε από έκρηξη αυτοκινήτου έξω από το Γυναικολογικό Νοσοκομείο του Λίβερπουλ στη βόρεια Αγγλία, ανέφερε η αστυνομία.

Παράλληλα πρόσθεσε πως την έρευνα έχουν αναλάβει αξιωματικοί της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας.

The incident at the #Liverpool Women’s Hospital is unsettling and upsetting and my thoughts are with those affected.



I’d like to thank the emergency services for their swift response and for bringing calm to the situation.@MerseyPolice @MerseyFire https://t.co/q6GT7twBhb