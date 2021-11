Δεν μας έφταναν οι αρνητές του κορονοϊού τώρα... έσκασαν και οι αρνητές της απογραφής

Χαμός επικρατεί στα social media με τη νέα τάση για άρνηση της απογραφής.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η απογραφή πληθυσμού 2021, η οποία διενεργείται από την ΕΛΣΤΑΤ σε ολόκληρη τη χώρα. Μέσω της απογραφής γίνεται η καταμέτρηση του πληθυσμού της Ελλάδας σε κάθε περιφερειακή ενότητα, δήμο ή κοινότητα και αυτοτελή οικισμό, καλύπτοντας όλη την επικράτεια (ηπειρωτική Ελλάδα, νησιά, παραμεθόριες περιοχές), ενώ παράλληλα συγκεντρώνονται στοιχεία για τα δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού και τις συνθήκες στέγασής του.

Η συμμετοχή στην απογραφή είναι υποχρεωτική και τα στοιχεία που συλλέγονται είναι εμπιστευτικά, δεν διαβιβάζονται ή κοινοποιούνται σε οποιονδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα και χρησιμοποιούνται μόνο για την παραγωγή συγκεντρωτικών στατιστικών στοιχείων. Στο πλαίσιο της απογραφής δεν συλλέγονται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.

Ωστόσο, μετά τους αρνητές του κορονοϊού, έχουν κάνει την εμφάνισή τους και οι αρνητές της απογραφής, οι οποίοι εφευρίσκουν απίθανους λόγους για να αποφύγουν την διαδικασία, με αποτέλεσμα να έχει ξεσπάσει χαμός στα social media, όπως θα δείτε και στα παρακάτω tweets.

Έλληνας. Ο μετρ της διχόνοιας.

Εκτός το #εμβολιασμενοι vs #ανεμβολίαστοι , τώρα παίζουμε και το #απογραφη vs not #απογραφη2021 .

ΑΥΤΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ.