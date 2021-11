Η Chanel έκανε αυξήσεις στα προϊόντα της για 4η φορά μέσα στην πανδημία: Αναλυτικές οι τιμές της Classic Flap

Οι πωλήσεις στη Chanel μειώθηκαν 17,6%, αλλά εξακολουθούσε να είναι μια από τις πιο κερδοφόρες εταιρείες στον κλάδο.

Κάτι δεν κατάλαβαν καλά, φαίνεται, στην εποχή της πανδημίας, στην πολυτελή γαλλική μάρκα Chanel, καθώς αποφάσισαν να αυξήσουν τις τιμές στις τσάντες τους λίγο πριν την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων. Λεπτομέρεια; Για τέταρτη φορά κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Δύο μοντέλα τσαντών της Chanel, το 2.55 και το Timeless Classic, πρόκειται να εκτιναχθούν ξανά στα ύψη, πράγμα που σημαίνει ότι θα έχουν αυξηθεί κατά 16% και σχεδόν 30% αντίστοιχα σε σύγκριση με το κόστος τους τον Σεπτέμβριο του 2021 και τον Δεκέμβριο του 2020. Κόστος το οποίο δεν ήταν φθηνό εξ αρχής.

