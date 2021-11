We’ll plant 1 tree for every pet picture: Μυστήριο πίσω από τη νέα μόδα του Instagram (vids)

Μια νέα τάση έχει κάνει την εμφάνισή της στο Instagram τις τελευταίες ώρες, ωστόσο επικρατεί μυστήριο γύρω από αυτήν.

Τις τελευταίες ώρες τα Instagram Stories έχουν πλημμυρίσει από φωτογραφίες κατοικίδιων ζώων των χρηστών. Ο λόγος; Έχει εμφανιστεί μια τάση, σύμφωνα με την οποία «θα φυτέψουμε ένα δέντρο για κάθε φωτογραφία κατοικίδιου».

Τα Instagram Stories έχουν πάρει... φωτιά από τότε που κυκλοφόρησε η νέα αυτή μόδα, όμως έχουν προκύψει πολλά ερωτήματα σχετικά με το ποιος θα συγκεντρώσει πάνω από 2,3 εκατομμύρια σπόρους για να φυτέψει αυτά τα δέντρα, καθώς και το που θα φυτευτούν.

Οι χρήστες του Instagram κατέφυγαν στο Twitter για να φτάσουν στη λύση του μυστηρίου, αλλά κανένας δεν έφτασε στην απάντηση. «Θέλω να μάθω ποιος είναι ο 'Εμείς' που θα φυτέψει ένα δέντρο για κάθε φωτογραφία κατοικίδιου», έγραψαν μεταξύ άλλων.

what the ppl thinking their photo of their pet will plant 1 tree say when u ask them who’s planting the trees and where the credibility is behind that:

pic.twitter.com/wr8jBQzkYg