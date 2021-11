Μακράν το ζευγάρι της χρονιάς: Ασταμάτητες φάρσες με κανόνι κομφετί (vid)

Το πιο ωραίο της υπόθεσης είναι και η φαντασία στο «καρτέρι» που στήνουν, καθώς κρύβονται σε κάθε πιθανό και απίθανο σημείο του σπιτιού.

Είναι από τα ζευγάρια που χαίρεσαι να βλέπεις. Που περνάνε καλά και που δεν χορταίνουν να κάνει φάρσες ο ένας στον άλλον. Καμιά φορά παίρνοντας «σύμμαχο» και την κόρη τους, η οποία είναι πάντα στο στρατόπεδο του νικητή.

Αγαπημένο τους «όπλο» το γνωστό σε όλους μας κανόνι κομφετί, αλλά πολλές φορές αντί για πολλά γυαλιστερά χαρτόνια, αυτό περιέχει και χρωματιστή σκόνη.

Το πιο ωραίο της υπόθεσης είναι και η φαντασία στο «καρτέρι» που στήνουν. Ο τύπος έχει κρυφτεί στο πορτ μπαγκάζ, ενώ αυτή δεν δίστασε να μπει μέσα στο σάκο που φυλάμε τα κουστούμια, έχοντας καλύψει ακόμα και το πρόσωπό της.

Απολαύστε τους…



This couple love bringing a confetti cannon into their prank wars 😂



🎥: mamalindy (TT) pic.twitter.com/No27j5pe3w