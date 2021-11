Army of Thieves: Η ταινία που πέρασε το Squid Game στο Top-10 του Netflix είναι ένα μεγάλο φιάσκο

Το prequel του Army of the Dead κατάφερε μέσα σε λίγες ημέρες να βρεθεί μπροστά από το Squid Game στο Top-10 του Netflix, ωστόσο δεν ανταποκρίνεται σε καμία περίπτωση στις προσδοκίες μας.

Εδώ και αρκετές εβδομάδες το Squid Game απολάμβανε τη μοναξιά της κορυφής στο Top-10 του Netflix. Αφού κατάφερε να πετύχει το καλύτερο «άνοιγμα» σειράς στην ιστορία της streaming πλατφόρμας και να κάνει το μισό πλανήτη να ασχοληθεί μαζί της, φαίνεται πως σιγά σιγά το hype της αρχίζει να ξεθωριάζει.

Και κάπως έτσι, τα τελευταία 24ωρα είδαμε την κορεατική σειρά να πέφτει στο νούμερο 2 των επιλογών των χρηστών του Netflix. Ποιος ανέβηκε στην πρώτη θέση; Η ταινία Army of Thieves, η οποία ουσιαστικά αποτελεί ένα prequel της ταινίας του Ζαν Σνάιντερ, Army of the Dead, που είχε «σαρώσει» πριν μερικούς μήνες στο Netflix.

Γιατί το Army of Thieves βρέθηκε στην κορυφή του Netflix;

Η αλήθεια είναι πως το Army of the Dead κατάφερε δικαιολογημένα τότε να βρεθεί στην κορυφή των προτιμήσεων του Netflix. Ήταν μια ταινία με δράση, εφέ, αγωνία και χιλιάδες ζόμπι να κυκλοφορούν στα καζίνο του Λας Βέγκας. Το τελευταίο στοιχείο ήταν κι αυτό που την μετέτρεπε αυτόματα σε fun-to-watch ταινία, ανεξάρτητα με το σενάριο, την πλοκή, τους χαρακτήρες ή τις ερμηνείες των ηθοποιών.

Τι έχουμε τώρα στην περίπτωση του Army of Thieves; Όλα τα παραπάνω χωρίς τα ζόμπι. Η κεντρική ιστορία περιστρέφεται γύρω από τη ζωή του Λούντβιχ Ντίτερ (Ματίας Σβαϊγκχέφερ), του τύπου που βλέπουμε στο Army of the Dead, να ανοίγει το θησαυροφυλάκιο στο Λας Βέγκας. Πριν από αυτά τα γεγονότα, λοιπόν, είχε μια απλή καθημερινότητα, την οποία βάλθηκε να διαταράξει μια μυστήρια γυναίκα. Το συγκεκριμένο ρόλο έχει η Νάταλι Εμάνουελ, ή αλλιώς η Μισάντεϊ του Game of Thrones.

Ο Λούντβιχ Ντίτερ δέχεται να τη βοηθήσει και έτσι μπαίνει σε μια συμμορία, η οποία απαρτίζεται από περιζήτητους κακοποιούς και ξεκινά να παραβιάζει τρία από τα πιο δύσκολα θησαυροφυλάκια της Ευρώπης. Λογικά θα περίμενες πως συμβαίνει και κάτι (όπως όλοι μας), αλλά όχι. Αυτό είναι. Μια κλασική ταινία με ληστείες, η οποία έχει αστείες στιγμές, λίγο έρωτα και σχεδόν καθόλου ανατροπές.

Για 127 λεπτά βρίσκεσαι μπροστά στην οθόνη σου και αναρωτιέσαι αν θα γίνει όντως κάτι άξιο αναφοράς στην ταινία, αλλά μάταια. Μοιάζει λες και οι δημιουργοί της να προσπάθησαν με κάποιο τρόπο να εκμεταλλευτούν την επιτυχία του Army of the Dead, όμως θα ήταν πολύ πιο έξυπνο να βλέπαμε μια δεύτερη ταινία με ζόμπι, γρήγορο ρυθμό και σασπένς, παρά μία ακόμη μέτρια money heist ταινία. Γιατί, όμως, βρέθηκε στην κορυφή του Top-10 και μάλιστα πάνω από το Squid Game, τη σειρά φαινόμενο της πλατφόρμας;

Πιθανότατα γιατί οι περισσότεροι στην Ελλάδα, που έχουν Netflix, είδαν ήδη την κορεατική σειρά και αναζήτησαν μια άλλη, πιο «εύκολη» λύση για να περάσουν το βράδυ τους. Επίσης, το γεγονός ότι αποτελεί prequel του Army of the Dead, το οποίο τα είχε πάει εξαιρετικά στην πλατφόρμα, βοήθησε έτσι ώστε να πατήσουν χωρίς δεύτερη σκέψη το κλικ στο Army of Thieves. Πόσοι άραγε το μετάνιωσαν κάπου στα μισά;