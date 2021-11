Μερακλής μαγείρεψε μπριζόλα στο πλυντήριο πιάτων (vid)

Δημοσιογράφος χρησιμοποίησε το πλυντήριο πιάτων του για το πρώτο στάδιο του μαγειρέματος μίας medium rare μπριζόλας.

Ένας Αμερικανός δημοσιογράφος αποκάλυψε τον νέο τρόπο μαγειρέματος της τέλειας μπριζόλας. Ο Μάικλ Τζορτζ, ανταποκριτής του CBS News ανέβασε ένα βίντεο στο Twitter, στο οποίο δείχνει πως μπορεί κάποιος να μαγειρέψει μια medium rare μπριζόλα, χρησιμοποιώντας το πλυντήριο πιάτων του. Ναι καλά ακούσατε!

Ο δημοσιογράφος αφού έβαλε αλάτι και πιπέρι στην μπριζόλα, την σφράγισε σε μια πλαστική σακούλα και στη συνέχεια την έβαλε στο πλυντήριο πιάτων. Στο παρακάτω βίντεο που δημοσίευσε στον λογαριασμό του, δείχνει την διαδικασία, η οποία κράτησε για 96 λεπτά.

Omg it actually worked! I cooked a steak in the dishwasher and it came out AMAZING! @MGEatsTheWorld pic.twitter.com/A3ZuiFM0dL