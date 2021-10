Δώδεκα νεκροί στην Υεμένη ύστερα από έκρηξη σε παγιδευμένο αμάξι κοντά στο αεροδρόμιο (vids)

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα ένα παγιδευμένο αυτοκίνητο εξερράγη ενώ περνούσε η αυτοκινητοπομπή που μετέφερε τον κυβερνήτη της πόλης, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον έξι άνθρωποι.

Ένα αυτοκίνητο εξερράγη κοντά στην είσοδο του διεθνούς αεροδρομίου της πόλης Άντεν, στη νότια Υεμένη και υπάρχουν θύματα, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες και πηγές των δυνάμεων ασφαλείας.

Σύμφωνα με έναν αξιωματούχο, τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν. Δεν είναι σαφές μέχρι στιγμής αν επρόκειτο για βομβιστική επίθεση. Μία από τις πηγές είπε ότι το όχημα εξερράγη κοντά σε ένα ξενοδοχείο του αεροδρομίου.

🇾🇪An explosion occurred near the Aden airport, presumably a car bomb. 12 deaths reported#Yemen pic.twitter.com/hipl33Dc57