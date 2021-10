Αρνητής μάσκας απείλησε σερβιτόρα, έσπρωξε ηλικιωμένο, αλλά ο τρίτος τον… ξάπλωσε με μια μπουνιά (vid)

Ένας τύπος χωρίς μάσκα, έκανε φασαρία μέσα σε εστιατόριο, απείλησε και έσπρωξε έναν ηλικιωμένο, αλλά στη συνέχεια… πήρε το μάθημά του.

Viral στο διαδίκτυο έχει γίνει το βίντεο με ένα επεισόδιο που έλαβε χώρα σε εστιατόριο, με έναν αρνητή μάσκας, ο οποίος απείλησε, έβρισε, χειροδίκησε, αλλά αφού τον ξάπλωσε κάτω κάποιος με μια γροθιά, ξεκίνησε να λέει κλαίγεται για την επίθεση που του έκαναν.

Το βίντεο πιάνει το επεισόδιο κάπου στη μέση του καυγά, με τον πρωταγωνιστή να φαίνεται πως δεν μπορούσε να του επιτραπεί η είσοδος στον χώρο καθώς δεν φορούσε μάσκα. είναι πιθανό ότι ο άνδρας είπε κάτι που σημαίνει ότι δεν μπορούσε να μπει στο εστιατόριο χωρίς μάσκα. Δείχνοντας με το δάχτυλό του είπε σε μία υπάλληλο: «Θέλετε να δείτε τι συμβαίνει όταν κάνετε διακρίσεις; Θα «σηκώσω» το εστιατόριό σας».

Φάνηκε αρχικά πως αποφάσισε να απομακρυνθεί από το εστιατόριο, αλλά στη συνέχεια γύρισε πίσω και απευθύνθηκε σε έναν πελάτη που υποστήριξε το προσωπικό. Ο αρνητής μάσκας, αν και μεγαλύτερος σε ηλικία ο άλλος κύριος, δεν δίστασε να τον σπρώξει.

Αμέσως έσπευσαν δύο άλλοι στο μέρος του για να του μιλήσουν, ωστόσο ένας τρίτος, δίχως να το συζητήσει του έριξε μια γροθιά στο πρόσωπο ξαπλώνοντάς τον κάτω.

Ο τύπος άρχισε να κλαίγεται ότι δέχθηκε επίθεση, αλλά τρεις άντρες φρόντισαν να τον συνοδεύσουν στην έξοδο του εστιατορίου.

anti-masker threatens a woman, pushes an older guy, all while threatening to “fuck them up,” then gets punched in the face and cries about “assault” - very satisfying 🤙 pic.twitter.com/9idiEXN5oq