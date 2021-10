Πέθανε ο Γκάνθερ από το Friends (vid)

Έφυγε σε ηλικία σε ηλικία 59 ετών ο... Γκάνθερ της σειράς «Τα Φιλαράκια»

Ένα από τα πιο αγαπητά πρόσωπα της σειράς «Φιλαράκια», δεν είναι πλέον στην ζωή.

Ο λόγος για τον Τζέιμς Μάικλ Τάιλερ, που είχε τον ρόλο του Γκάνθερ στη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά, διευθύνοντας την καφετέρια Central Perk στην οποία οι πρωταγωνιστές περνούσαν τον περισσότερο χρόνο του.

Ο 59χρονος, τα τελευταία τρία χρόνια έδινε μάχη με τον καρκίνο του προστάτη, ο οποίος στη συνέχεια εξαπλώθηκε σε οστά, με αποτέλεσμα χθες να αφήσει την τελευταία του πνοή, σπίτι τους.

«Η Warner Bros. Television θρηνεί την απώλεια του Τζέιμς Μάικλ Τάιλερ, ενός αγαπημένου ηθοποιού και αναπόσπαστο μέρος της οικογένειας των ΦΙΛΩΝ μας. Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένειά του, τους φίλους, τους συναδέλφους και τους θαυμαστές του», ήταν η ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό της σειρας στο Twitter.

Warner Bros. Television mourns the loss of James Michael Tyler, a beloved actor and integral part of our FRIENDS family. Our thoughts are with his family, friends, colleagues and fans. ❤️☕️ pic.twitter.com/9coGnT5BHz