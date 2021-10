Χαμός με το δώρο αποχαιρετισμού στην Άνγκελα Μέρκελ

Το «μάτι του Σάουρον», δώρο αποχαιρετισμού στην Άνγκελα Μέρκελ; Είναι απλώς η απεικόνιση ενός ευρωπαϊκού κτιρίου, δηλώνει ο δημιουργός του

Το δώρο που πρόσφερε σήμερα η ηγεσία της ΕΕ στην Άνγκελα Μέρκελ, μια καλλιτεχνική αναπαράσταση του κτιρίου όπου φιλοξενούνται οι σύνοδοι κορυφής, παραπέμπει στο… μάτι του Σάουρον, σύμφωνα με τους επικριτές του, μια παρατήρηση που φάνηκε αστεία στον δημιουργό του.

Αυτό το αποχαιρετιστήριο δώρο, ένα διαφανές γλυπτό, είναι έργο του νεαρού Γαλλοολλανδού καλλιτέχνη Μαξίμ Ντουτέρε, ο οποίος δήλωσε ότι τον «τιμά» το γεγονός αυτό, χαρακτηρίζοντας ταυτόχρονα αστεία τη σύγκρισή του με το σύμβολο του κακού στην τριλογία του Τόλκιν.

«Δεν έχω δει ακόμη το Twitter, αλλά βλέπω την ομοιότητα. Είναι πολύ παράξενο», είπε ο Ντουτέρε, ο οποίος φοιτά στην Ακαδημία Σχεδίου της Αϊντχόβεν, στην Ολλανδία.

The artistic rendition of the European Council Europa Building. Perhaps to be forever known as the "Merkel Miniature?" pic.twitter.com/bQwkHlBUgf