Τα πρώτα λόγια του Άλεκ Μπάλντουιν: «Δεν μπορώ να περιγράψω την θλίψη μου, συνεργάζομαι με την αστυνομία»

Ο Άλεκ Μπάλντουιν δηλώνει συντετριμμένος για τον θάνατο της Χαλίνα Χάτσινς.

Ο Άλεκ Μπάλντουιν αναφέρθηκε μέσω twitter στο γεγονός ότι πυροβόλησε κατά λάθος τη διευθύντρια φωτογραφίας Χάλινα Χάτσινς στα γυρίσματα της ταινίας του "Rust".

Σε ένα tweet, ο ηθοποιός, ο οποίος ήταν παραγωγός της ταινίας, έγραψε: «Δεν υπάρχουν λόγια για να μεταφέρω το σοκ και τη θλίψη μου για το τραγικό δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή της Halyna Hutchins, μιας συζύγου, μητέρας και θαυμάσιας συναδέλφου μας. Συνεργάζομαι πλήρως με την αστυνομία για να μάθω πώς συνέβη αυτή η τραγωδία», έγραψε και συνέχισε:

1-

There are no words to convey my shock and sadness regarding the tragic accident that took the life of Halyna Hutchins, a wife, mother and deeply admired colleague of ours. I'm fully cooperating with the police investigation to address how this tragedy occurred and