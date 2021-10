Σκύλος παίζει με τον ιδιοκτήτη του «κόκκινο φως, πράσινο φως» από το «Squid Game» (vid)

Ο σκύλος έμαθε εύκολα το συγκεκριμένο παιχνίδι από την σειρά «Squid Game» και «παγώνει» την κατάλληλη στιγμή.

Η σειρά «Squid Game» έχει προκαλέσει φρενίτιδα σε όλο τον κόσμο και σπάει το ένα ρεκόρ πίσω από το άλλο. Μάλιστα έχει γίνει τόσο γνωστό που το έμαθαν ακόμα και τα... ζώα.

Συγκεκριμένα, ένα βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου δείχνει έναν σκύλο να παίζει το παιχνίδι «Red Light Green Light» (κόκκινο φως, πράσινο φως), από την δημοφιλή σειρά.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, ο ιδιοκτήτης του σκυλιού προσποιείται πως είναι η γιγάντια κούκλα από τη σειρά του Netflix, και ο Pedrusco, όπως ονομάζεται το ζώο, έκανε μερικά βήματα.

Στη συνέχεια, όταν άνδρας γυρίζει το κεφάλι του, ο Pedrusco «παγώνει» στην θέση του, όπως ορίζει ο κανόνας του παιχνιδιού στη σειρά για να κερδίσει κάποιος.

This LAD plays Squid Game's red light green light with his dog 😂😂 pic.twitter.com/UegueavT74