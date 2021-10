Απίστευτα πράγματα: Μητροπολίτης απαιτεί να υπάρχει χώρος προσευχής στις φοιτητικές εστίες (vid)

Απίστευτες σκηνές εκτυλίχθηκαν στα Γρεβενά όταν κατά την τελετή αγιασμού ο Μητροπολίτης Δαυίδ κατέβαζε τις μάσκες των επισήμων που θέλησαν να ασπαστούν τον σταυρό και ζήτησε χώρο προσευχής.

Ο Μητροπολίτης Γρεβενών τέλεσε τον αγιασμό των νέων φοιτητικών εστιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, παρουσία πολιτικών και καθηγητών του πανεπιστημίου.

Όταν κάποιοι θέλησαν να ασπαστούν τον σταυρό κατέβαζε με το δάκτυλο τις μάσκες τους πριν τους αγιάσει, ενώ κάποιοι έσπευσαν να… κατεβάζουν μόνοι τους τις μάσκες.

Ζήτησε χώρο προσευχής

Μάλιστα στην ξενάγηση του χώρου είδε πως θα υπάρχει αίθουσα διαλογισμού και όπως φαίνεται στο βίντεο εκνευρίστηκε. Στην συνέχεια του είπαν πως είναι αίθουσα ψυχολόγου κι εκείνος επέμενε λέγοντας: «Μήπως είναι παραλογισμού; Μην γελάτε, άλλο ψυχολόγου, άλλο διαλογισμού, η ελληνική γλώσσα είναι καθοριστική. Προσέξτε...

Δεν αμφιβάλω ότι θα είναι ψυχολόγος αλλά εγώ βλέπω τι λέει εδώ πέρα, εδώ λέει διαλογισμού, δεν λέει αίθουσα ψυχολόγου. Λέει ψυχολόγου; Άλλο το δίπλα, μην ξύνεις το κεφάλι, έχω μπαστούνι. Συγγνώμη γι' αυτό που θα πω, απαιτώ να υπάρχει και χώρος προσευχής», ανέφερε.

«Υπάρχει στο εκκλησάκι εκεί κι εδώ δεν έχουμε προλάβει ακόμα», του απάντησαν.

«Προλάβατε να βάλετε όμως την ταμπέλα... Κύριε Πρύτανη στο χρεώνω. I believe an i hope, ok; Συμφωνείς πρόεδρε, αν θες κάνε κι αλλιώς», τόνισε ο μητροπολίτης ενώ τον διαβεβαίωσαν πως θα γίνει.