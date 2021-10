Apps που δεν ξέρεις και αξίζει να κατεβάσεις!

Είμαστε σίγουροι ότι ξέρεις αρκετές εφαρμογές. Αλλά, τις παρακάτω τις ξέρεις;

Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που κάνουμε όλοι ανεξαιρέτως με τα καινούρια μας smartphones; Μα, φυσικά, να ξεκινήσουμε να κατεβάζουμε apps, σαν να μην υπάρχει αύριο! Αν και είμαστε σίγουροι ότι γνωρίζεις ήδη ουκ ολίγες αξιόλογες εφαρμογές, έχουμε συγκεντρώσει για σένα μερικές ακόμα που ίσως να μην ήξερες καν πως υπάρχουν σαν κόνσεπτ. Κοινός παρονομαστής τους, το γεγονός ότι θα κάνουν τη ζωή σου ευκολότερη και θα σου επιτρέψουν να κινηθείς στην καθημερινότητά σου έχοντας το κεφάλι σου ήσυχο από πλευράς ασφάλειας δεδομένων. Τι λες, πάμε να τις δούμε;

Dashlane

Αν χρησιμοποιείς ακόμα την ημερομηνία γέννησής σου μαζί με δύο «παπάκια» ως κωδικό πρόσβασης σε κάθε site ή υπηρεσία που είσαι εγγεγραμμένος, σου έχουμε άσχημα μαντάτα: το ότι δεν έχεις βρεθεί με τους λογαριασμούς σου κλειδωμένους είναι απλά θέμα τύχης -και επίσης θέμα χρόνου να συμβεί. Το Dashlane θα αναλάβει να δημιουργήσει πολύπλοκους κωδικούς, κρατώντας μάλιστα κρυπτογραφημένο αρχείο ώστε να συνδέεσαι αυτόματα σε κάθε site που επισκέπτεσαι ή εφαρμογή που τρέχεις χωρίς να χρειαστεί να κάνεις το παραμικρό. Η συνδρομή του είναι ελάχιστη για τα όσα προσφέρει ενώ τρέχει και σε πολλαπλές πλατφόρμες (tablet, smartphone, PC).

Horizon

Το Horizon θα σε γλιτώσει από τον πονοκέφαλο των κατακόρυφων βίντεο. Είναι το ιδανικό app για εκείνους που πάνω στη… φούρια τους, όταν έρθει η ώρα να πατήσουν το «record» ξεχνούν τα πάντα, με αποτέλεσμα τα βίντεό τους στο τέλος… να μη βλέπονται. Με το Horizon λοιπόν, όπως κι αν κρατάς το κινητό σου, τα κλιπ σου θα βγαίνουν μονίμως οριζόντια. Ακόμα κι αν περιστρέφεις στην κυριολεξία τη συσκευή σου, το app θα διατηρεί το κάδρο σου σταθερό και πλήρως οριζοντιοποιημένο για τέλεια αποτελέσματα. Παράλληλα διαθέτει φίλτρα, βιβλιοθήκη πολυμέσων με εύκολη πρόσβαση και άνετη λειτουργία zoom.

IFTTT

Η εφαρμογή με το περίεργο όνομα. Το IFTTT είναι αρκτικόλεξο και προκύπτει από το If This Then That. Είναι ένα εύχρηστο app που θα σου επιτρέψει πολύ πιο εύκολα απ’ όσο φαντάζεσαι να αυτοματοποιήσεις ορισμένες διαδικασίες/ενέργειες στο smartphone σου. Ας πούμε, αν συνηθίζεις να ανεβάζεις μια φωτογραφία μετά το Instagram και στο Twitter ή θες να προσθέτεις σε συγκεκριμένη playlist σου στο Spotify τα τραγούδια από βίντεο που κάνεις like στο YouTube, τότε το IFTTT θα σου ταιριάξει γάντι! Μία που θα τα προγραμματίσεις όλα αυτά και μία που θα γίνουν αυτομάτως!

Edge

Δεν πιστεύαμε ποτέ πως θα ερχόταν η στιγμή που θα προτείναμε browser της Microsoft σε μία λίστα με τα must have apps για το κινητό σου -κι όμως! Με τον Edge η Microsoft, βλέπεις, πέτυχε διάνα! Εξαιρετικός από κάθε άποψη browser, αρκετά ελαφρύς και ταχύτατος που μάλιστα ενσωματώνει και σπουδαία χαρακτηριστικά όπως ad blocker, προστασία ιδιωτικότητας, αναζήτηση κουπονιών κ.α. Εννοείται ότι υποστηρίζει και συγχρονισμό δεδομένων με άλλες πλατφόρμες (π.χ. tablet ή υπολογιστή) μέσω του λογαριασμού σου. Δώσε του μια ευκαιρία και θα σε κάνει να ξεχάσεις Chrome, Safari και Opera!

Duolingo

Είτε θέλεις να μάθεις μία ξένη γλώσσα, είτε να φρεσκάρεις κάποια που ήδη γνωρίζεις, το Duolingo είναι app που αξίζει μια θέση στο smartphone σου. Θα σε αρχίσει από το μηδέν και βήμα-βήμα θα σου μάθει με τρόπο εντυπωσιακό τα μυστικά της γλώσσας της αρεσκείας σου. Με κίνητρα για να επιστρέφεις σε αυτό κάθε μέρα και κάνοντας την όλη διαδικασία να μοιάζει περισσότερο με παιχνίδι, θα αποδειχθεί η πιο ευχάριστη εμπειρία εκμάθησης ξένης γλώσσας που είχες ποτέ! Μάλιστα μπορείς να κάνεις άνετα τη… δουλειά σου ακόμα και με τη δωρεάν έκδοσή του, χωρίς να χρειαστεί να πληρώσεις το παραμικρό.

Snapseed

Το απόλυτο app για τους λάτρεις της φωτογραφίας, το Snapseed θα σου επιτρέψει να επεξεργαστείς κάθε σου εικόνα πριν εκείνη πάρει τον δρόμο για τον θαυμαστό κόσμο των social media -και όχι μόνο. Έρχεται με μία εντυπωσιακή συλλογή εργαλείων, χάρη στα οποία θα πειράξεις τη σύνθεση μιας εικόνας, τα χαρακτηριστικά και το μέγεθός της, θα «παίξεις» με κάθε λογής φίλτρα και θα τονίσεις τα στοιχεία που επιθυμείς. Μέσα σε ελάχιστα λεπτά ή δευτερόλεπτα θα έχεις μία φωτογραφία απόλυτα προσεγμένη, έτοιμη να τραβήξει σαν μαγνήτης τα «like» των φίλων σου.

Todoist

Ξέχνα τα χαρτάκια στο ψυγείο, την οθόνη του υπολογιστή και τον καθρέφτη του μπάνιου. Το Todoist είναι εδώ για να σου θυμίσει όλα όσα πρέπει να κάνεις σήμερα αλλά ενδέχεται να ξεχάσεις. Οργάνωσε τις υποχρεώσεις σου συγχρονίζοντάς τις από τις διάφορες συσκευές που χρησιμοποιείς και όταν κάποιο deadline πλησιάζει, το app θα φροντίσει να στο… φρεσκάρει. Αν μάλιστα αποφασίσεις και εμπιστευτείς την επί πληρωμή έκδοσή του, θα έχεις ακόμα περισσότερα εργαλεία όπως συγκεκριμένες ειδοποιήσεις, πίνακες παραγωγικότητας, δυνατότητα αποθήκευσης αρχείων κ.α.

Authenticator

Τι λέγαμε πιο πάνω για τους κωδικούς σου και την ασφάλειά τους; Ακόμα κι αν όλοι σου οι κωδικοί αποτελούν συνδυασμούς αριθμών, γραμμάτων και ειδικών χαρακτήρων, να ξέρεις ότι μπορούν να «σπάσουν». Αυτό που μπορείς να κάνεις ωστόσο, είναι να ενεργοποιήσεις το λεγόμενο two-factor authentication ή 2FA, μία επιπλέον μέθοδο ασφαλείας κατά την οποία μία εφαρμογή ή πλατφόρμα, ζητά από εσένα έναν μοναδικό κωδικό για να συνδεθείς στον λογαριασμό σου. Ο κωδικός αυτός εμφανίζεται μέσω συνδεδεμένης εφαρμογής και εδώ είναι που μπαίνει το Authenticator της Google. Δωρεάν και εύχρηστο, θα σου επιτρέψει να χρησιμοποιήσεις apps και εφαρμογές με απόλυτη ασφάλεια.

Zombies, Run!

Αν ψάχνεις τρόπο να παρακινήσεις τον εαυτό σου να αθληθεί λίγο περισσότερο, μόλις τον βρήκες! Το Zombies, Run! θα σε μεταφέρει σε έναν κόσμο στον οποίο τα ζόμπι έχουν κυριαρχήσει. Ο στόχος σου είναι να μαζέψεις προμήθειες, να εντοπίσεις επιζώντες και να υπερασπιστείς τη βάση σου που με τόσο κόπο έχεις χτίσει από κάθε λογής απειλή. Πώς το κάνεις αυτό; Περπατώντας ή τρέχοντας στον πραγματικό κόσμο! Φόρα τα ακουστικά σου, ενεργοποίησε το app, ανάλαβε αποστολές και προσάρμοσε τον ρυθμό σου ανάλογα με το πόσο κοντά σου βρίσκονται τα ζόμπι!

Lumosity

Πώς θα σου φαινόταν αν σου λέγαμε πως το Lumosity θα σε βοηθήσει να γυμνάσεις το μυαλό σου; Όχι, δεν κάνουμε πλάκα. Πρόκειται για εφαρμογή σχεδιασμένη από νευρολόγους με τρόπο τέτοιο ώστε να διατηρήσει σε εγρήγορση δεξιότητες του εγκεφάλου όπως η μνήμη, η προσοχή, η ευελιξία, η επίλυση προβλημάτων και η ταχύτητα επεξεργασίας δεδομένων. Προσαρμόζεται στα δυνατά και αδύνατά σου σημεία και φροντίζει να σε προκαλεί με καθημερινές ασκήσεις που μοιάζουν με παιχνίδια. Η περίπτωση του Lumosity είναι τέτοια που έχουν ασχοληθεί μαζί του πάνω από 20 δημοσιευμένες επιστημονικές μελέτες.