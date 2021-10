Φρίκη στη Γαλλία με αποκεφαλισμένο πτώμα: Αναζητούν άντρα «οπλισμένο και επικίνδυνο»

Ανθρωποκυνηγητό έχουν εξαπολύσει οι αστυνομικές Αρχές της Γαλλίας για να βρουν τον οπλισμένο δράστη.

Σοκαρισμένη είναι η κοινή γνώμη στη Γαλλία, με τις Αρχές να εντοπίζουν στα νότια της χώρας ένα αποκεφαλισμένο πτώμα. Το άψυχο σώμα μάλιστα ταυτοποιήθηκε και ανήκει σε άντρα που είχε δηλωθεί εξαφανισμένος στην πόλη Μπολέν.

URGENT - Un homme retrouvé décapité et éviscéré à Bollène - La police diffuse la photo d'un individu armé et dangereux, et lance un avis de recherche #décapité #décapitation https://t.co/yxsmTCdQYT