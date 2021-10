To φαινόμενο «Squid Game»: 111 εκατομμύρια θεάσεις σε 28 μέρες, οι ιστορίες πίσω από τους πρωταγωνιστές (vid)

Οι αριθμοί «ζαλίζουν», ενώ οι πρωταγωνιστές του «Squid Game» είδαν την ζωή τους να αλλάζει σε λίγες μόλις μέρες.

Η σειρά «Squid Game» (το παιχνίδι του καλαμαριού) δεν έχει συμπληρώσει ένα μήνα προβολής και ήδη «σπάει» κάθε ρεκόρ.

Συγκεκριμένα, η «φρενίτιδα» που έχει προκληθεί στους τηλεθεατές από την πρώτη μέρα προβολής του στο Netflix, αποτυπώνεται και στους αριθμούς.

Σύμφωνα με το Reuters, σε 28 ημέρες προβολής του έχει 111.000.000 θεάσεις, την ώρα που σε όλο τον κόσμο όσοι παρακολουθούν Netflix είναι περίπου 208.000.000. Το έχουν δει, δηλαδή, ήδη οι μισοί.

Είναι νούμερο ένα σε 94 χώρες και στην Ελλάδα είναι επίσης στην πρώτη θέση συνεχώς, την οποία κατέκτησε δυο ημέρες μετά την πρώτη προβολή του.

«Το Squid Game έφτασε επίσημα σε 111 εκατομμύρια θαυμαστές, καθιστώντας το μεγαλύτερο λανσάρισμα της σειράς μας ποτέ», ανέφερε το Netflix στο Twitter.

Squid Game has officially reached 111 million fans — making it our biggest series launch ever! pic.twitter.com/SW3FJ42Qsn