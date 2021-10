Η Sony γιορτάζει τα 5 χρόνια PlayStation VR και χαρίζει παιχνίδια στους gamers

Έξτρα τίτλοι για το PS VR σε όσους έχουν ενεργή συνδρομή PS Plus.

H Sony ανακοίνωσε πως στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 5 χρόνια από την κυκλοφορία του PlayStation VR θα προσφέρει δωρεάν games για την VR κάσκα της στους συνδρομητές της υπηρεσίας PS Plus. Συγκεκριμένα, από τον Νοέμβριο, οι χρήστες με ενεργή συνδρομή θα παίρνουν 3 PS VR Bonus Games χωρίς έξτρα χρέωση.

Περισσότερα θα έχουμε τις επόμενες μέρες και λογικά πριν την ανακοίνωση των δωρεάν PS Plus Games του Νοεμβρίου (που αναμένονται στα τέλη του τρέχοντος μήνα). Ταυτόχρονα, η ιαπωνική εταιρεία ανακοίνωσε τα PS VR Games που έπαιξαν οι παίκτες περισσότερο όλη αυτήν την πενταετία και τα οποία είναι τα Rec Room, Beat Saber, PlayStation VR Worlds, The Elder Scrolls V: Skyrim VR και Resident Evil 7: biohazard.

Αναλύοντας τώρα τι έπαιξαν περισσότερο οι gamers ανά ήπειρο, έχουμε τα εξής δεδομένα:

Ευρώπη: Rec Room, PlayStation VR Worlds, Beat Saber, The Elder Scrolls: Skyrim VR, Resident Evil 7 biohazard

Αμερική: Rec Room, Beat Saber, The Elder Scrolls V: Skyrim VR, Job Simulator, Firewall: Zero Hour

Ιαπωνία: Resident Evil 7 biohazard, The Elder Scrolls V: Skyrim VR, PlayStation VR Worlds, Beat Saber, Gran Turismo Sport